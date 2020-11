Verdachte aangehouden voor schietpartij op camping Hoogersmilde

De verdachte is vanochtend in Leeuwarden aangehouden, zegt politiewoordvoerder Robert-Jan Valkema. Hoe de politie hem op het spoor is gekomen, kan hij niet zeggen. Ook over de achtergrond van de schietpartij zegt de politie voorlopig niks.

Onderzoek in volle gang

Het slachtoffer woonde een half jaar in een chalet op de camping Jannes Brugginkweg in Hoogersmilde. Maandagavond kwam hij rond half acht samen met iemand anders in een auto het park oprijden, zagen medewerkers van het park. Kort daarna werden schoten gehoord. Het slachtoffer overleed ter plekke in de auto.

De politie startte meteen een zoektocht naar de schutter. Daarbij werd onder meer een helikopter ingezet. Het onderzoek, waar een groot rechercheteam op zit, is volgens Valkema nog in volle gang.

Het Veteranen Zoek Team speurt het recreatiepark af (Rechten: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

'Geen louche figuur'

Over het slachtoffer is nog maar weinig bekend gemaakt. Volgens medebewoners van het chaletpark gaat het om een man met Noord-Afrikaanse roots. Een buurman, die anoniem wil blijven, vertelt dat het slachtoffer regelmatig bezoek kreeg en er beslist niet uitzag als een 'louche figuur'. Ook groette hij de man altijd vriendelijk, maar kende hem niet goed.

Een medebewoner van het park was vlak bij de auto toen de schietpartij plaatsvond. "De auto ging heel hard door de bocht en kwam op een heuveltje tot stilstand." Achteraf vermoedt hij dat hij de schutter ook heeft gezien.

Een andere parkbewoner noemt het slachtoffer juist een vreemde eend in de bijt tussen de andere parkbewoners. Ook hij groette de man geregeld, maar kende hem verder niet.

Veteranen zoek naar sporen

Op verzoek van de recherche is het Veteranen Search Team vanochtend begonnen met sporenonderzoek op het terrein van De Horrebieter. Dat gebeurt in aanvulling op het technisch onderzoek dat de politie maandagavond en gisteren zelf al heeft gedaan.

Ongeveer negentig leden van het team zijn vanochtend begonnen met het uitkammen van het terrein. "Het team is op zoek naar sporen die van belang kunnen zijn voor het vervolgonderzoek", aldus Robert-Jan Valkema. De verdachte zal de komende dagen worden verhoord.

Of de politie op zoek is naar nog meer verdachten, wil Valkema niet zeggen.