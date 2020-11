Forum voor Democratie wil harde aanpak 'asiel-buslijn'

FvD-fractievoorzitter Hendrikus Velzing liet een interne mededeling van Qbuzz zien. Daarin geeft de vervoerder een duidelijke opdracht aan de buschauffeurs. Als iemand bij het instappen niet incheckt of geen mondkapje draagt, mogen de chauffeurs daar niets van zeggen. De veiligheid van de chauffeurs staat voorop.

De afgelopen jaren zijn er zowel op de reguliere lijn 73 als op de speciale asielbus tussen Emmen en Ter Apel en de trein Emmen - Zwolle incidenten geweest. Vaak van asielzoekers uit veilige landen.

Zolang er geen kuchscherm bij de chauffeur zit, moeten reizigers achter instappen (Rechten: RTV Drenthe / Edwin van Stenis)

'Tolereren van overtredingen moet afgelopen zijn'

Nog niet alle bussen beschikken over kuchschermen bij de chauffeur. Daarom moeten reizigers uit veiligheid bij de achterdeuren instappen. Dat maakt het maken van een overtreding makkelijker.

Als buschauffeurs een overtreding signaleren moeten ze dit vanaf nu doorgeven aan buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Zij kunnen dan op eindhalte bij station Emmen optreden, zo staat in de mededeling van het OV-bureau. "Het tolereren van overtredingen om de lieve vrede te bewaren moet afgelopen zijn. Een absurde situatie waarin normen en waarden wijken voor conflictvermijdend gedrag", zegt Velzing.

Het gaat ook op de speciale asielbus nog mis

Volgens Velzing gaat het ook op de speciale asielbus nog regelmatig mis met zwartrijden en weigeren van een mondkapje. Die asielbus blijft overigens ook in 2021 rijden, zo heeft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol bekend gemaakt. "En het COA blijft die bus betalen", laat vervoersgedeputeerde Cees Bijl weten.

De asielpendelbus tussen het aanmeldcentrum in Ter Apel en Emmen is als experiment gestart om de overlast op de reguliere buslijn 73 te verminderen. Die begon in 2016,

Asielzoekers uit veilige landen zorgden namelijk voor veel overlast en opstootjes. Een pakket aan opeenvolgende maatregelen met extra ritten, stewards en beveiligers op de bus en acties van chauffeurs en de politiek leidden uiteindelijk tot een speciale bus voor asielzoekers van en naar het azc in Ter Apel.

De asielbus tussen Ter Apel en Emmen blijft in 2021 ook rijden (Rechten: RTV Noord/Marten Nauta)

Ongewenste situatie

Gedeputeerde Bijl vindt het net als FvD een ongewenste situatie dat mensen zonder geldig vervoersbewijs of mondkapje reizen. "Maar zolang er geen kuchschermen zijn, moeten reizigers achter instappen en controleren de chauffeurs niet maar doen boa's dat. Dat is niet alleen in lijn 73 zo, maar in alle bussen in Drenthe."

Bijl zegde toe snel werk te maken van de aanpak van de overlast en overtredingen in zowel lijn 73 van Qbuzz als de Arriva-trein tussen Emmen en Zwolle. Volgens treinpersoneel en de vakbond nemen de incidenten en daardoor de onveiligheid alleen maar toe. Maar dat is volgens Bijl wel complex omdat er samen met beide vervoerders, twee provincies en meerdere gemeenten overeenstemming moet zijn over maatregelen.

