ASTRON doet ontdekking: 'Belangrijk stukje in grote puzzel'

Onderzoekers van ASTRON, het Nederlands instituut voor radioastronomie in Dwingeloo, hebben een ontdekking gedaan. Voor het eerst is met een radiotelescoop een zogeheten bruine dwerg ontdekt.

Bruine dwergen worden wel 'mislukte' sterren genoemd. Het zijn gasbollen die groter zijn dan een planeet zoals Jupiter of Saturnus, maar te klein om in de kern een temperatuur en druk te ontwikkelen om een zon te worden.

Primeur

Normaal worden bruinen dwergen ontdekt met infraroodtelescopen, omdat ze meer straling uitzenden in het infraroodspectrum. Maar nu heeft LOFAR dus de primeur met een radiotelescoop. De onderzoekers wisten de bruine dwerg te 'zien' dankzij het magnetisch veld van het hemellichaam. Alle planeten en zonnen hebben zo'n magnetisch veld.

Tot nu toe konden radiotelescopen alleen magneetvelden zoeken die ongeveer zo sterk waren als honderd koelkastmagneten. LOFAR is gevoelig genoeg om een magneetveld te meten met een sterkte vergelijkbaar met die van één koelkastmagneet. Zo kunnen signalen van het 'zwakke' magneetveld van een bruine dwerg toch worden waargenomen.

Op planetenjacht

"Als je naar buiten kijkt, gebeurt er veel meer dan je ziet", vertelt Mischa Brendel van ASTRON. "Deze ontdekking toont aan dat LOFAR in staat is dit soort bruine dwergen te detecteren. In zekere zin kunnen we met LOFAR dus op planetenjacht", zegt hij enthousiast.

Want LOFAR is gebouwd om de oorsprong van het universum te onderzoeken en 'kijkt' daarbij diep het heelal in. "Doordat LOFAR in staat is om bruine dwergen op deze manier te achterhalen, is er een belangrijk stukje in een grote puzzel gevonden."

De door ASTRON ontdekte bruine dwerg heeft de naam 'Elegast' gekregen. Het is een verwijzing naar het ridderverhaal Karel ende Elegast, geschreven rond 1270.

