Alsnog inspraak gedeeltelijke verdubbeling N34

Toen hebben PS en Gedeputeerde Staten (GS) gesproken over welke alternatieven onderzocht worden om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N34 tussen Emmen en De Punt te verbeteren. Die staan in de 'Nota Reikwijdte en Detailniveau gedeeltelijke verdubbeling N34.' Op die nota kwamen 87 zienswijzen, die zijn opgenomen in een reactienota. Veel indieners van zienswijzen waren niet op de hoogte dat beide nota's op dat moment in PS besproken werden.

Goed gebruik

Volgens Thea Potharst van de Partij voor de Dieren is het goed gebruik dat indieners van een zienswijze te horen krijgen wat er met die zienswijze is gedaan. Bovendien moeten ze daarna worden uitgenodigd om in te kunnen spreken in PS. Dat is volgens haar niet gebeurd. PvdA'er Michel Berends wees op termen als 'toegeschreven naar verdubbeling' en 'onbehoorlijk bestuur' in de zienswijzen. SP'er Wim Moinat vroeg zich af: 'Zitten we in een fase van zienswijzen negeren, of zijn we in gesprek?'.

Inwoners Gasselte: iets overgeslagen

Tel daarbij op dat inwoners van Gasselte ook al aan de bel trokken, omdat ze vinden dat de provinciale politiek een stap heeft overgeslagen in het betrekken van inwoners. Volgens hen zou er indirect al een besluit genomen zijn: we gaan verdubbelen, nu alleen nog onderzoeken waar.

Ondanks dat die conclusie volgens gedeputeerde Bijl en alle fractievoorzitters niet klopt, leefde er op 21 oktober bij een aantal partijen wel een gevoel om de indieners van zienswijzen tegemoet te komen. Vooral omdat de algehele teneur van die zienswijzen is: niet verdubbelen, zoek andere manieren om de doorstroming beter en de weg veiliger te maken

De PVV verwoordde het gevoel door een extra inspraakronde voor te stellen voordat PS verder praten over de N34. Daartoe hebben alle fractievoorzitters en PS-voorzitter Jetta Klijnsma nu besloten. Gasselte zal zich dan zeker melden, omdat de inwoners bij hun punt blijven.

De inspraakronde is op woensdagavond 25 november vanaf 19.00 uur. Dit betekent ook dat er in de Statenvergadering van 11 november geen besluit genomen wordt over de "Nota Reikwijdte en Detailniveau gedeeltelijke verdubbeling N34". Dit gebeurt in de Statenvergadering van 16 december. Vanwege alle coronamaatregelen kan inspreken op 25 november op twee manieren: via het digitale PS-vergadersysteem vanuit huis of fysiek in de statenzaal op het provinciehuis. De inspraakronde is voor kijkers live te volgen via Drentsparlement.nl

Wat is nu de stand van zaken?

GS willen de komende tijd in een Milieu Effect Rapportage laten onderzoeken wat de verschillende plannen voor gedeeltelijke verdubbeling van de N34 voor effect op de omgeving van de weg hebben. Daarbij worden ook de opties 'niet gedeeltelijk verdubbelen' (eis van coalitiepartij GroenLinks) en 'helemaal verdubbelen' (voor GS uitgesloten, financieel geen optie) meegenomen. Coalitiepartij CDA wil ook dat de optie van 'niet verdubbelen, maar wel de rijbanen scheiden' meegenomen wordt in het onderzoek, maar daarover wordt waarschijnlijk op 16 december verder gesproken.

De vier opties voor verdubbeling van de N34 die de provincie onderzoekt (Rechten: Provincie Drenthe/RTV Drenthe)

