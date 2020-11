Stijging nieuwe coronabesmettingen: 84 meldingen in Drenthe

Gisteren werden in Drenthe nog 65 nieuwe positieve testen gemeld.

De twee inwoners van onze provincie die in het ziekenhuis zijn opgenomen, komen uit de gemeenten Assen en Coevorden. De twee sterfgevallen zijn gemeld in Emmen en Hoogeveen.

Meeste meldingen in Emmen

De meeste nieuwe besmettingen zijn het afgelopen etmaal vastgesteld in de gemeente Emmen (28), gevolgd door Assen (13) en Midden-Drenthe (12). In alle Drentse gemeenten is in de afgelopen 24 uur minimaal één nieuwe coronabesmetting gemeld.

Ziekenhuiscijfers

In de Drentse ziekenhuizen liggen volgens het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN) 30 coronapatiënten. Daarvan liggen er 11 op een ic-bed. De andere 19 liggen op een van de verpleegafdelingen.

Volgens de vorige update van het AZNN lagen er nog 31 coronapatiënten in de ziekenhuizen in onze provincie.

Bron- en contactonderzoek

GGD Drenthe laat weten inmiddels weer bijna volledig aan bron- en contactonderzoek te doen. "Al bijna twee weken bellen we alle positief geteste mensen en hun nauwe contacten." Zo heeft de provinciale gezondheidsdienst ook beter zicht op de verspreiding van het virus in de provincie.

Vandaag werd bekend dat de grootste problemen met het uitvoeren van bron- en contactonderzoek in Nederland zijn verholpen.

De GGD in onze provincie doet ook bron- en contactonderzoek bij de mensen die positief testen in de commerciële teststraten. "Want een besmetting na een commerciële test moet bij ons gemeld worden. Dan voeren wij ook het reguliere bron- en contactonderzoek uit", vertelt een woordvoerder.

Aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 11-11-20)

Gemeenten Besmettingen Ziekenhuisopnames Doden Aa en Hunze 243 (+5) 1 1 Assen 802 (+13) 16 (+1) 4 Borger-Odoorn 327 (+4) 8 8 Coevorden 433 (+7) 20 (+1) 4 Emmen 1795 (+28) 52 25 (+1) Hoogeveen 757 (+7) 32 15 (+1) Meppel 367 (+1) 11 5 Midden-Drenthe 387 (+12) 6 0 Noordenveld 266 (+1) 7 14 Tynaarlo 344 (+1) 11 5 Westerveld 158 (+1) 9 5 De Wolden 314 (+4) 16 6 Woonplaats onbekend 10 0 0

Landelijke cijfers

Bij het RIVM zijn 5424 nieuwe coronabesmettingen gemeld, 738 meer dan gisteren. Ook werden 76 overlijdens gemeld.

Er zijn 230 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn 28 nieuwe opnames minder dan gisteren. Op de intensive care werden 36 nieuwe patiënten opgenomen, 3 minder dan gisteren.

In totaal liggen er 2277 mensen met corona in de ziekenhuizen in Nederland, iets minder dan gisteren zijn gemeld. 606 coronapatiënten liggen op de ic's.