Gedeeltelijke lockdown pakt positief uit voor sommige GGZ-cliënten

De doelgroep van het onderzoek bestond uit mensen met psychotische of autistische aandoeningen. "Alle onderzoeken richtten zich op de algehele bevolking. Maar hoe gaat het met onze cliënten? Daar waren wij erg benieuwd naar. Met de uitkomsten van dit onderzoek, zijn we als zorgverleners natuurlijk erg tevreden", vertelt Stynke Castelein, psychose-expert bij Lentis en hoogleraar psychiatrische aandoeningen bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Beoordeling: een 8

Tijdens het begin van de coronacrisis vreesde men voor een enorme toename in middelengebruik en suïcidegevallen, maar ook langere wachtlijsten. Uit het onderzoek is volgens Castelein op te maken dat dit dus niet aan de orde is: "De GGZ Nederland luidde zelfs de noodklok. Dit onderzoek toont de veerkracht van onze cliënten aan. De hoeveelheid zorg en de kwaliteit van de zorg is tijdens de pandemie met een 8 beoordeeld."

Fysieke maatregelen, zoals de anderhalvemetermaatregel en het niet schudden van handen, zijn erg in de smaak gevallen. Psychiatrische cliënten vonden de sociale maatregelen onprettig. Ze mochten bijvoorbeeld geen bezoek ontvangen.

De behandelaar gemist

De zorgsector moest snel handelen na de invoering van de coronamaatregelen. Zo schakelen Lentis en GGZ-Drenthe al snel over op beeldbellen. Een cliënt maakt daarover de volgende opmerking: "De behandeling via beeldbellen betekende dat ik niet met het OV hoefde te reizen. Dat scheelt ontzettend veel stress." Dat de cliënten de behandelaar niet konden ontmoeten vonden ze wel een gemis.

"Door het onderzoek hebben we een beeld gekregen van de gemoedstoestand van onze cliënten en daarmee is het doel van het onderzoek bereikt", volgens de psychose-expert. Castelein benadrukt dat het onderzoek een vervolg gaat krijgen: "Er zijn meerdere doelgroepen enthousiast geraakt naar aanleiding van dit onderzoek, onder wie cliënten die kampen met angst en depressie en oudere cliënten. Het doel is om in december een nieuwe vragenlijst online te hebben."