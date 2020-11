Ruim 90.000 euro voor Koloniën van Weldadigheid

Het geld wordt verdeeld tussen het Gevangenismuseum in Veenhuizen en de locaties van de Koloniën van Weldadigheid bij Frederiksoord en Wilhelminaoord. "Dit is niet alleen financieel een enorme opsteker", jubelt Gevangenismuseum-directeur Peter Sluiter. "Ook mentaal voelen we ons enorm gesteund. Het zijn gekke tijden voor musea. Nu hebben we toch weer het gevoel dat we iets belangrijks aan het doen zijn."

Geschiedenis tot leven

De provincie Drenthe daagde de Koloniën uit om activiteiten te bedenken die corona-veilig zijn. Het Gevangenismuseum ontvangt 30.000 euro en steekt dat in een nieuwe, interactieve wandeltocht. Vanaf de zomer van 2021 kunnen mensen wandelen door het landschap, luisterend naar het Pauperparadijs-boek van schrijfster Suzanna Jansen.

"We hebben dit plan gepresenteerd en konden rekenen op veel enthousiasme", vervolgt Sluiter. "Dit is nieuw, modern en kan met oog op corona veilig worden uitgevoerd. Daarnaast brengt dit niet alleen ons museum, maar het hele dorp onder de aandacht. Dit is een extra manier om de geschiedenis van dat rare dorp Veenhuizen op je in te laten werken. Daar profiteren ook de middenstanders van."

Met 30.000 euro is de kous niet af. Het gehele project kost bijna het dubbele. "Zonder de bijdrage van de provincie konden we dit vergeten", aldus Sluiter. "Gelukkig steunen ze ons, zelfs met meer dan de helft van het bedrag. Dat doen ze anders nooit. Daarnaast krijgen we ook subsidie van het Mondriaanfonds."

Unesco

De Koloniën van Weldadigheid horen komende zomer of zij op de Werelderfgoedlijst van Unesco komen. Dat heeft het Werelderfgoedcomité onlangs besloten tijdens een digitale vergadering. Toelating tot de lijst is voor Sluiter erg belangrijk. "Dat levert veel extra publiek op. Daarom is dit een erg goede stap. Als museum kom je niet meer weg met een paar goed gevulde vitrines. Je moet een breed palet kunnen bieden om mensen te boeien. Het moet multimediaal."

Het is de bedoeling dat auteur Jansen het boek zelf gaat inspreken. Een beknopte versie dan, want "het wordt geen wandeltocht van drie dagen", lacht Sluiter. Hij hoopt vanaf juni hordes mensen op pad te sturen. "Het liefst had je dit nu al aangeboden, maar ik verwacht dat we komende zomer nog niet met corona klaar zijn."

