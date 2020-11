Verdachte steekpartij azc Hoogeveen volgend jaar voor de rechter

De man die een medebewoner van het azc in Hoogeveen zou hebben neergestoken, moet in januari voor de rechter verschijnen. De 41-jarige Jordaniër wordt ervan verdacht in mei met een stanleymes te hebben gestoken.

Volgens advocaat Anis Boumanjal had de behandeling van de strafzaak veel eerder gekund. "Het onderzoek is klaar en het slachtoffer, dat ik graag als getuige wilde horen, is ook verhoord."

'Alles of niets'

Volgens het Openbaar Ministerie lag het aan de volle agenda van de advocaat zelf dat er moeilijk een datum gepland kon worden voor de zitting. Onzin, zei Boumanjal gistermiddag in de rechtszaal in Assen. "Alles is klaar voor de zitting en ik ben er nu. Er was alle aanleiding om deze strafzaak vandaag te behandelen."

Gisteren had de rechtbank een half uur de tijd voor de zaak, te kort om hem inhoudelijk te bespreken. Daar hebben de rechtbank en het OM nu niet eerder tijd voor dan op 12 januari. Boumanjal: "Mijn cliënt zit ondertussen wel vast. Voor hem is het alles of niets, er hangt veel van af." Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend.

Zelfverdediging

Op de avond van 16 mei zou de verdachte uit Jordanië een medebewoner met een stanleymes in zijn hals en hoofd hebben gestoken. Dat deed hij volgens zijn advocaat uit zelfverdediging, omdat de man hem probeerde te wurgen. Het OM verdenkt hem van een poging tot doodslag. Als de man wordt veroordeeld, is de kans groot dat hij het land wordt uitgezet.

Hij blijft vastzitten tot de rechtszaak op 12 januari.

Lees ook: