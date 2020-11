Start van het carnavalsseizoen: de wagens blijven onversierd

In de hele provincie zijn alle carnavalsoptochten van volgend jaar afgeblazen. Daardoor ziet het seizoen voor de wagenbouwers er compleet anders uit. "Normaal waren we nu druk aan het bouwen. Elke avond met een paar vrienden gezellig in de schuur", zegt Bryan van der Brug van CV De Struuk'nduukers uit Roswinkel.

Het onkruid overwoekert langzaam de wagen (Rechten: RTV Drenthe / Sander Foekens)

Op dit moment is van dat plezier weinig te zien. Het onderstel van de wagen staat in een weiland te verpauperen. Bryan begint te lachen als hij ernaar kijkt: "Ik denk dat we volgend jaar de kar moeten uitgraven uit het onkruid. Het is nu niet meer dan een berg oud ijzer."

Het gemis

Het niet doorgaan van de festiviteiten is een groot gemis voor iedereen die carnaval een warm hart toedraagt. "Ik zie op mijn mobiel af en toe herinneringen van andere jaren en dan merk ik wel dat ik er steeds meer van baal dat het niet doorgaat," vertelt Bryan.

De pandemie heeft niet alleen invloed tijdens het seizoen op de hechtheid van de groep. "Ook afgelopen zomer hebben we geen feestjes gehad met de vereniging, dus sommige mensen zie je gewoon veel minder."

Geen nieuwe prins

Bij de wagenbouwers staat de tijd nu stil, maar ook voor de organisaties van de festiviteiten is het een heel ander jaar. Daar is de 11e van de 11e het moment om traditiegetrouw een nieuwe prins te kiezen.

Maar CV De Kainbongels uit Emmer-Compascuum houdt dit jaar geen verkiezing. "We gaan in 2021 door met Prins Kevin en zien volgend jaar november wel weer hoe en wat", zegt spreekstalmeester Erwin Weitering.

En dus is het rustig bij de bouwers uit Emmer-Compascuum, heel anders dan voorgaande jaren. Weitering moet moeite doen om de steek op zijn hoofd te wurmen. "Ik heb nu voor het eerst mijn kostuum aan en misschien ook wel voor de laatste keer dit jaar. Dat is een gek gevoel", zo vertelt Erwin Weitering.

Coronaproof carnaval

De organisaties gaan niet bij de pakken neerzitten. In Emmer-Compascuum kijken de Kainbongels naar de mogelijkheden om de wagenbouwers betrokken te houden bij carnaval. "Wij organiseren elk jaar de grootste verlichte optocht van het Noorden. Ons idee is om mensen uit te dagen hun tuinen te verlichten en dat mensen daar dan langs kunnen rijden. Een verlichte optocht, maar dan coronaproof."

Bryan van CV De Struuk'nduukers is niet bang dat de groep uit elkaar gaat vallen door deze break, maar denkt wel dat de groep kan krimpen. "Als mensen door een jaar zonder bouwen beseffen dat ze iets anders te doen hebben, is dat jammer maar begrijpelijk." Maar de kans is groot dat de wagen eerder uit elkaar valt dan de groep.