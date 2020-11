Oud-spits van FC Emmen Género Zeefuik openhartig: 'Raakte mezelf volledig kwijt'

Género Zeefuik doet een boekje open over een zeer moeilijke tijd die hij heeft meegemaakt (Rechten: RTV Drenthe)

Oud-speler van FC Emmen Género Zeefuik lucht zijn hart op Instagram over de moeilijke periode tijdens en na zijn voetbalcarrière. Hij blikt terug op zijn zwaarlijvigheid, die een verdere loopbaan als prof bemoeilijkte. "Mijn gezondheid begon op te spelen", schrijft hij.

"Door alvleesklierproblemen reageert mijn lijf anders dan het lijf van een gezonde topsporter." Voor de ex-prof de reden waarom zijn gewicht aan de hoge kant was voor een betaald voetballer.

Alle reacties van critici, onder andere in de media, waren voor hem dan ook onterecht. "Op het moment dat gezondheid belangrijker is dan ooit, word je veroordeeld op basis van uiterlijke kenmerken. Iedereen kijkt naar je en heeft een mening, maar zonder achtergrond."

Zware periode

Volgens de oud-spits van FC Emmen en FC Groningen waren zijn alvleesklierproblemen in zijn periode in Drenthe 'op zijn top'. Uiteindelijk bleek FC Emmen zijn laatste club en besloot hij de voetbalsport achter zich te laten. "De periode die volgde was enorm zwaar voor mijn relatie en mijn kinderen. Ik raakte mezelf volledig kwijt."

Zeefuik komt naar eigen zeggen met het bericht naar buiten omdat hij wil laten zien dat er niet altijd keuzes zijn. "Zeker niet als het gaat om gezondheid. Dat overkomt je. Dit is mij overkomen, net als bij zoveel andere (top)sporters en jonge voetballertjes."

Mentale klappen

De 30-jarige ex-voetballer heeft zich lang druk gemaakt over wat anderen van hem vonden. "De ene na de andere mentale tik wordt uitgedeeld. Dit breekt je op een gegeven moment op, en dat is het niet waard." Voor Zeefuik is het een behoorlijke stap om met deze verklaring naar buiten te komen. "Maar ik ben er klaar mee én klaar voor om hier niet langer mee rond te blijven lopen."

Zeefuik laat weten nog altijd van de voetbalsport te houden. Hij zegt op het sociale medium volop bezig te zijn met zijn gezondheid en wil weer fit worden.

Zeefuik refereert in het begin van zijn Instagrambericht aan de uitspraken van Ronald de Boer in het onderstaande videofragment. Zeefuik viel drie jaar geleden in met FC Emmen tegen NEC. Ronald de Boer vond de beelden van de aanvaller destijds 'te triest voor woorden'.