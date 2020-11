Corona zorgt voor Sint-Maartendiscussie op basisscholen

Ook op basisscholen is het dit jaar niet vanzelfsprekend dat leerlingen een lampion maken. Sommige scholen doen het wel, anderen geven liever een duidelijk signaal af aan ouders en doen het niet.

Beladen

Volgens Cobi Lakerveld is Sint-Maarten dit jaar een stuk meer beladen dan andere jaren. De directeur van CBS de Wegwijzer in Westerbork noemt Sint-Maarten het zoveelste leuke moment dit jaar dat niet vanzelfsprekend door kan gaan. "We denken hier voortdurend: hoe gaan we dit nu weer aanpakken?"

"We dachten vanaf het begin wel meteen: we gaan wel lampions maken. Maar in hoeverre bepaal je dan wat er thuis gebeurt hè?", vraagt ze zich hardop af. "Maar daarover willen we als school aan de voorkant geen beslissing nemen, dus hebben we tegen ouders gezegd: praat erover met je kinderen of ze wel gaan lopen of niet."

Op CBS de Wegwijzer maken ze wel lampions, maar moeten kinderen zelf weten of ze Sint-Maarten lopen:

Niet op alle scholen wordt er hetzelfde over gedacht als op CBS de Wegwijzer. Zo besloten ze op OBS de Goudvink in Hoogeveen dat de kinderen geen lampions maken. "Om toch naar de ouders toe duidelijk het bericht te geven van ' jongens, we worden aan alle kanten beperkt om zoveel mogelijk thuis te blijven'. Laten we dan dit jaar gewoon niet langs de deuren gaan en geen lampions maken", vertelt directeur Henny Baas. Volgens Baas missen de kinderen het niet: "Er gebeuren genoeg leuke dingen hier op school, ze kunnen prima zonder."

Gemis

En op scholen waar kinderen wel knutselen is het gesprek van de dag of ze wel of niet mogen lopen. "Ik loop in een klein dorp, daar vind iedereen het prima. Maar in Westerbork lopen veel mensen niet", vertelt een leerling. "Ja, ik vind het wel jammer want het liefst loop ik met al mijn vriendinnen, maar ik dacht dat het toch handiger was als ik het niet doe", zegt een klasgenoot.

Volgens directeur Lakerveld van de Wegwijzer zorgen dit soort gesprekken niet voor jaloezie onder leerlingen. "Dat heb ik nog niet gehoord, maar het zou kunnen natuurlijk. Ik merk ook dat kinderen daar onderling over kunnen praten en ze snappen het ook van elkaar."

Gezelligheid delen

Lakerveld benadrukt dat het voor de kinderen die wel lopen anders zal zijn dan voorgaande jaren. "Kinderen moeten er rekening mee houden dat ze minder snoep krijgen. Maar Sint-Maarten is ook een feest van delen. En dat kan snoep zijn, maar je kunt ook aandacht delen. En hoe mooi is het om in deze tijd ook even langs te gaan met je lampion bij mensen die al langer binnen zitten en ze aandacht te geven."

Juist daarom gaan groep 3 en 4 van CBS de Wegwijzer ook dit jaar weer langs bij woonzorgcentrum 't Derkshoes in Westerbork. Ze gaan niet zoals elk jaar naar binnen, maar blijven buiten om op afstand liedjes te zingen voor de bewoners. En aan de dankbare blikken van de senioren achter het glas te zien is Sint-Maarten voor hen nu al geslaagd.

Kinderen van groep 3 en 4 gingen langs bij woonzorgcentrum 't Derkshoes in Westerbork: