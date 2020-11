Emmen overwegend blij met miljoeneninvestering Rondweg

Gisteren werd bekend dat de provincie Drenthe en de gemeente Emmen samen 90 miljoen euro uittrekken voor het aanleggen van viaducten en de verdubbeling van de weg tussen Emmen en Klazienaveen. Deze miljoeneninvesteringen moeten ervoor zorgen dat Emmen beter bereikbaar wordt, maar juist over die bereikbaarheid zijn ook zorgen.

Bespreekpunt

"Wij zijn positief kritisch", aldus Herman Idema, directeur van Ondernemend Emmen. Als vertegenwoordiger van de ondernemers in Emmen ziet hij de investeringen als mooie opsteker voor Emmen. Toch heeft hij zijn bedenkingen bij de bereikbaarheid. Zoals de plannen er nu liggen, gaan alle stoplichten en kruisingen op de rondweg verdwijnen. Hiervoor komen zes viaducten in de plaats.

Voor bedrijven langs de Rondweg, bijvoorbeeld in de Phileas Foggstraat, zou dat volgens Idema kunnen betekenen dat deze bedrijven juist minder goed bereikbaar worden. De bedrijven liggen direct aan de Rondweg en zijn vanaf daar snel te bereiken, maar met de nieuwe plannen moet er straks worden omgereden. "En dat terwijl de bedrijven juist voor deze locaties hebben gekozen vanwege de goede ligging. Daar maak ik me wel zorgen over, maar dat is een van de bespreekpunten waar we het zeker over gaan hebben met de gemeente", aldus Idema.

De zorgen over de bereikbaarheid worden gedeeld door de VVD-fractie. "Het is nu een kwestie van goed intern overleg met omwonenden en ondernemers om een plan neer te leggen waar iedereen blij mee is", aldus fractievoorzitter Marcel Meijer. "Er gaan veel afslagen verdwijnen, dus het is belangrijk dat dit plan zorgvuldig wordt uitgewerkt", vult hij aan. De gemeente en provincie gaan de komende tijd in gesprek met verschillende belangengroeperingen om dit te bereiken. Daarnaast is er over twee weken een online bijeenkomst voor inwoners.

Wij hadden liever gezien dat dit geld werd geïnvesteerd in sociaal cement, zoals jeugdzorg en ouderenbeleid" Jenneke Ensink, fractievoorzitter LEF!

Spanningsveld

De fracties van LEF! en D66 maken zich zorgen over het mogelijk ontstaan van een spanningsveld tussen overheid en burger. "Als partij begrijpen we deze investering, de plannen zijn al een paar jaar bekend, maar ik kan me voorstellen dat dit nieuws bij veel mensen rauw op hun dak zal vallen. Emmen moet fors bezuinigen en dan worden er wel miljoenen geïnvesteerd in asfalt", aldus Jenneke Ensink van LEF!. "Wij hadden liever gezien dat dit geld werd geïnvesteerd in sociaal cement, zoals jeugdzorg, ouderenbeleid, sportclubs en culturele instellingen", aldus Ensink.

Bij D66 zijn twijfels over de noodzaak van de plannen. "Het moet wel zin hebben. En of het nu echt noodzakelijk is, betwijfelen we. Thuiswerken wordt steeds normaler nu, dus de drukte op de weg wordt ook minder. Wij zouden liever zien dat er meer in het openbaar vervoer geïnvesteerd zou worden", zegt Carmen Hoogeveen-Enzing namens haar partij.

Wethouder René van der Weide begrijpt de bedenkingen, maar volgens hem zijn de plannen noodzakelijk: "We zitten als gemeente inderdaad in financieel moeilijke tijden, maar we hebben goed gekeken hoe belangrijk het is dat deze projecten door moeten gaan. Dit is een langlopend project, er wordt al heel wat jaren aan gewerkt. In 2018 heeft de besluitvorming plaatsgevonden en we vinden het vanuit economisch perspectief dusdanig belangrijk dat we deze projecten door laten gaan. Dit is een project dat je in 30 of 40 jaar afschrijft. We nemen als gemeente zoveel tijd om de 45 miljoen te betalen."

Wethouder René van der Weide over de plannen: