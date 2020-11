College Aa en Hunze wil alleen dagbesteding op 't Ruige Veld

Het college van B en W wil dat het wonen daar definitief verdwijnt, zoals dat nu al anderhalf jaar gebeurt bij Altijd Zorg en waar ophef over is.

Rust op locatie

Wethouder Henk Heijerman is er helder over. "Het is een mooie zorglocatie voor dagbesteding. Dat blijft in ons voorkeursscenario mogelijk, maar verblijven is niet meer toegestaan. Dat brengt rust op de locatie. Verder moet iedereen er kunnen blijven wandelen, het moet dus openbaar toegankelijk blijven", aldus wethouder Henk Heijerman. Zo is 't Ruige Veld als bosgebied, met ook heide en jeneverbesstruiken, een gewilde wandellocatie, waar ook veel Roldenaren de hond uitlaten.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Inwoners op pad in 't Ruige Veld om mee te denken over de toekomst (Rechten: RTV Drenthe / Edwin van Stenis)

Geen landgoed of huizen

Ideeën voor een beter onderhouden landgoed, of een zogenaamd 'duurzaam warenhuis' met verkoop van producten van de dagbesteding, of de bouw van tien woningen, dat alles ziet het college niet zitten. Vooral ook, zo zegt Heijerman, omdat omwonenden niet op meer reuring in het gebied zitten te wachten.

Het gaat nog om een conceptvisie, die mede tot stand is gekomen door input van omwonenden en andere betrokkenen. Die wordt de komende zes weken ter inspraak gelegd. Daarna wordt een nieuw bestemmingsplan voor 't Ruige Veld vastgesteld.

Strijd over wonen met zorg

Nu heeft het 3,5 hectare grote gebied al jarenlang een 'maatschappelijke functie', met zorginstellingen als hoofdgebruiker. Zo zit sinds vorig jaar Stichting Altijd Zorg er, en sinds enkele maanden Phusis. Beide zorgverleners laten er tientallen cliënten onder begeleiding wonen. Ze vangen onder meer slachtoffers op van seksueel misbruik en bieden hulp aan ex-verslaafden en ex-gedetineerden.

Verder zit Van Boeijen in één van de gebouwen met dagbesteding. Dat laatste vindt het college prima, maar van het wonen willen ze af. Over wonen met 24-uurszorg is afgelopen jaar veel gedoe geweest, met juridische procedures over en weer tussen gemeente en Stichting Altijd Zorg.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Met zo'n twintig cliënten zit Altijd Zorg op deze locatie op 't Ruige Veld (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Duidelijke spelregels

Die slepende strijd met Altijd Zorg heeft de gemeente zover gebracht, om voor eens en altijd duidelijkheid te geven over de wenselijke functie van het gebied. De bestemming 'maatschappelijk met medische en sociale doeleinden', vindt de gemeente 'te ruim'. Ze wil meer duidelijkheid over de spelregels en wat er wel en niet mag. Vandaar dat er nu een herziening komt.

Verpauperde bouwlocatie vakantiewoningen

Deze zomer nam de gemeente belangstellenden mee op wandeltocht door het gebied. Ze mochten meedenken over de toekomst van 't Ruige Veld. Toen is er ook nadrukkelijk gesproken over het vroegere campingterrein Zonneheuvel, dat pal aan 't Ruige Veld grenst. Daar mochten ooit 109 vakantiehuisjes komen. Maar het gebied ligt er al jaren zwaar verwaarloosd bij.

Vastgoedbedrijf Aprisco, van de Asser ondernemer Bert Ziengs, begon er jaren geleden met de bouw van luxueuze bungalows, maar permanent wonen bleek niet toegestaan op die plek. De oorspronkelijke bestemming voor 109 recreatiehuisjes zit er nog altijd op. Maar niemand ziet dat zitten. Vooral omwonenden niet, maar ook de deelnemers aan het toekomstvisietraject 't Ruige Veld niet.

Liever 20 reguliere woningen

Hiervoor moet veel bos wijken, ze zijn bang voor verkeersoverlast, en men ziet het niet zitten dat er steeds wisselende buren komen. Veel deelnemers zien op die locatie liever zo'n twintig reguliere woningen, als daar maar wel het hele landschap beter van wordt.

Maar volgens wethouder Heijerman heeft het nieuwe toekomstplan voor 't Ruige Veld 'geen invloed' op het traject Zonneheuvel. Het college schrapt die vakantiehuisjes verder ook niet uit de stedenbouwkundige opties.

"Het klopt dat die 109 vakantiewoningen in onze stedenbouwkundige conceptvisie staan. Maar officieel ligt het buiten 't Ruige Veld. En daarmee dus buiten het bestemmingsplangebied. Die 109 vakantiewoningen, dat blijft zo staan, daar gaan wij niet aan morren. D'r zijn ooit wat funderingen gelegd, maar toen is het stilgelegd, en daarna nooit weer opgepakt. Wanneer Aprisco dat wel doet, daar is het wachten op."

Inspraakprocedure

Wat definitief de toekomstvisie voor 't Ruige Veld wordt, is volgens Heijerman 'even afwachten'. Het staat ook nog niet vast of het college definitief bij zijn voorkeur blijft. "Het concept komt vanaf morgen ter inzage. En we horen graag wat omwonenden en betrokkenen van de plannen vinden. Daarna trekken wij ons plan, en gaan we naar de raad."

Tot 23 december kan er gereageerd worden op het conceptplan. Daarna komt het college met een definitieve visie naar de raad. Voor 't Ruige Veld kan het dus nog maanden duren, voordat er nieuw bestemmingsplan is

Op 25 november geeft de gemeente Aa en Hunze met HKB Stedenbouwkundigen een digitale toelichting op de conceptvisie.

