Provinciale Staten: kabinet moet boeren en ondernemers duidelijkheid geven over stikstofmeldingen

Het kabinet moet boeren en ondernemers nu duidelijkheid geven over stikstof meldingen die gedaan zijn onder het oude Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat willen Provinciale Staten (PS). Boeren en ondernemers leven in grote onzekerheid over hun bedrijf of bedrijfsplannen zolang de meldingen niet gelegaliseerd zijn.

Een driekwart van PS vindt dat minister Carola Schouten duidelijkheid moet verschaffen. Ze steunden een motie van VVD-statenlid Johan Moes -zelf oud-boer- die vindt dat Schouten na anderhalf jaar onzekerheid nu duidelijkheid moet verschaffen: "ze heeft het legaliseren van die vergunningen in 2019 al toegezegd." Sterk Lokaal en het CDA waren mede-indieners van de motie en statenlid Siemen Vegter vindt de radiostilte vanuit Den Haag niet kunnen. Forum voor Democratie-fractievoorzitter Thomas Blinde was glashelder: "al die meldingen zijn ter goeder trouw gegaan, die ondernemers zijn toe aan duidelijkheid."

Waar gaat het om?

Er zijn nog 163 meldingen en 410 vergunningen onder het oude Programma Aanpak Stikstof (PAS) in Drenthe. Veel daarvan zijn van boerenbedrijven. De vergunningen zijn nog gewoon rechtsgeldig maar de 163 meldingen moeten nog gelegaliseerd worden.

Onder PAS kon vroeger stikstofneerslag tot 1 mol (meeteenheid) per hectare per jaar met een melding afgedaan worden, maar na de uitspraak van de Raad van State, waarmee PAS van de baan was, is zo'n situatie feitelijk illegaal. Al deze 'te goeder trouw'-meldingen moeten worden gelegaliseerd via vergunningen. Alleen dat gebeurt niet.

Kwart Staten is tegen

En kwart van PS stemde tegen de motie. Om uiteenlopende redenen. Volgens GroenLinks-Statenlid Elke Slagt is het een symboolmotie: "de VVD en het CDA zitten in Den Haag zelf aan de knoppen." Thea Potharst van de Partij voor de Dieren vindt dat het gedeputeerde Jumelet die met die motie naar de minister moet niet helpt. Jumelet zit zo goed in het stikstofdossier, als hij er iets aan had kunnen doen had hij het al lang gedaan is de overtuiging van Potharst.

Maar Jumelet zelf ziet de motie wel als steun in de rug. Hij kent boeren die de wanhoop nabij zijn, want ze kunnen geen geld lenen voor bedrijfsplannen, omdat de bank niks heeft aan alleen de toezegging van de minister.

SP-fractievoorzitter Greetje Dikkers legt nog de zeker vinger op een andere plek: : "hebben al die melders hun melding wel op tijd laten checken na de oproep van de minister?" D66'er Anry Kleine Deters ging er hard in: "het is nog niet geregeld omdat er nog geen toetsingskader is op basis waarvan deze meldingen naar vergunningen kunnen worden omgezet." Ook Deters verwijst daarvoor naar CDA en VVD in het kabinet. "En er is ook nog geen natuurcompensatie dus u geeft de boeren valse hoop."

