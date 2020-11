Djammen: 25 jaar SKIK, live op zien best

Deze week en ook volgende week besteedt Djammen aandacht aan de ode.

Leon Moorman

Ambassadeur van de Drentstalige muziek Leon Moorman kan natuurlijk niet ontbreken in het rijtje. Het is niet de eerste keer dat de zanger uit Barger-Compascuum een nummer lardeert met het Drentse. "Deze keer hoefde ik het niet te vertalen", lacht Moorman. Hij speelde de nummers Protestsong en Niks meer te vertellen. Moorman liet het origineel aardig overeind, in tegenstelling tot sommige artiesten die er totaal iets anders van hebben gemaakt. De Drentse nummers van Skik gaan hem wat dat betreft wel aan het hart. "Dat is ook de reden waarom ik dingen in het Drents doe, omdat het dichter bij mijn gevoel staat."

Redwood Club

Fake ten Caat en zijn twee zussen Esther en Tamara zijn de harde kern van Redwood Club. Zij speelden de nummers De Man en Jelle Skai en Eppie D. Vooral bij het eerste nummer heeft de band zich flink uitgeleefd om het in geheel eigen stijl te spelen. The Man, heet het nu. "Ik was wel benieuwd wat er zou gebeuren als het een Engelse popsong zou worden", legt Fake ten Caat uit. Of de bandleden van Skik zijn versie al gehoord hebben blijft gissen voor hem. "Ik heb geen idee", lacht de zanger. "Ik heb nog geen dreigementen gehad."

Nizzle Viddy

Iemand die er goed in geslaagd is om totaal wat anders van de Skik-liedjes te maken is producer Nizzle Viddy, oftewel Niels Wisseling. Hij maakte zijn versie van het nummer Doe niet net alsof, maar ook van de zogeheten hidden track Mick & Keith. "Ik heb binnen twee weken beide remixen gemaakt. Het was bikkelen, maar het is gelukt", legt de DJ uit. "Ik ben er best wel blij mee en ik hoop dat de jongens van Skik er ook los op kunnen gaan."

Isa Zwart

Heel Drenthe heeft in spanning zitten kijken, hoe Isa Zwart zaterdagavond uit volle borst "betonpaolties bent kut" riep, maar dan in het Nederlands. Daarnaast heeft ze haar bewerking gemaakt van het nummer Dreuge worst. Lohues zingt in het origineel dat hij niet zonder droge worst kan, maar dat doet Zwart net een beetje anders. En ook zij heeft nog geen idee of Skik haar bewerking al heeft gehoord. "Ik ben wel benieuwd wat ze van Droge worst vinden, want ik zing dus keihard dat je dat dus niet moet eten", lacht ze. "Ik weet niet wat ze daar van vinden." Desalniettemin is ze tevreden over haar versies van de nummers.

Volgende week volgen singer-songwriter TAMAR, Mr. Pim Pomsy en CYNN.

