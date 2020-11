Verhalenbundel over broer met het syndroom van Down

'Gewoon Ernst'

De voordeur gaat open en een breed glimlachende Ernst stapt samen met zijn broer Martin en zus Gerda naar buiten. Ondanks dat er een tiental mensen in de voortuin staan, ziet Ernst de opvallendste direct. "Ach", zegt hij als hij zanger Bouke ziet. "Wie is dat nou?", vraagt Martin. "Ik heb wat voor jou, iets heel moois", vertelt Bouke Scholten aan Ernst. Hij grijpt met zijn hand in het plastic tasje en haalt daar het gele boek uit. Gewoon Ernst, staat er duidelijk op de voorkant. Het is het boek over Ernst zelf, geschreven door zijn oudere broer Martin. "Dit vind ik geweldig, dit vind ik écht geweldig", zegt Ernst breed glimlachend.

Positieve reacties

Martin is helemaal geen schrijver, maar net als iedereen verveelde hij zich in de coronatijd. Hij besloot verhaaltjes te schrijven over zijn broer Ernst. Toen hij dit vervolgens op Facebook plaatste kreeg hij reacties, heel veel positieve reacties. Maar daar bleef het niet bij, ook verschillende uitgevers toonde interesse in de verhalen. Daarom besloot hij deze te bundelen tot een boek.

Fonetisch

"Ik sprak een man op de golfclub. Zijn vrouw was pas overleden en hij zelf is ziek. Hij zei tegen mij: 'op het moment dat ik jouw stukjes lees, dan lach ik de hele dag'. Ja, dat doet mij echt wat", vertelt Martin. "Ook mensen in het dorp spreken ons aan. Omdat ik het fonetisch heb opgeschreven kunnen zij Ernst nu veel beter verstaan. Dat is voor de acceptatie van mensen met het syndroom van Down echt belangrijk".

'Ik bel hem ieder jaar met zijn verjaardag'

Bouke Scholten, een bekende zanger van Nederlandstalige muziek, vindt het fijn dat hij mensen zoals Ernst blij kan maken. "Mensen met het syndroom van Down zijn kinderen in hun beleving. Dat is heel mooi om te zien. Ik ken Ernst ook al een hele lange tijd, bel hem ieder jaar met zijn verjaardag. Het is een ontzettende grappenmaker. Ik weet ook zeker dat ik dit boek met plezier ga lezen."

Ernst is ondersteboven van alle aandacht. Tientallen keren richt hij zich tot de mensen om hem heen: "ik wil jullie echt bedanken, het is geweldig".