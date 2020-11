Noordenveld zet in op meer beweging en verbetering van biodiversiteit

De korfbalvereniging in Roden vroeg de raad een aantal weken geleden al om geld voor kunstgrasvelden. De vereniging zou volgens voorzitter Jacco Thijen achter de feiten aan lopen, aangezien vele korfbalclubs wel op kunstgras spelen en de korfbalbond dit ook van clubs verwacht. Daarom verzoekt de raad het college nu een bedrag uit het Integraal Sport Accommodatie Plan (ISAP) vrij te maken, zodat er komend jaar minimaal één kunstgrasveld kan worden aangelegd.

Extra geld naar beweegdorpen

Ook de Beweegdorpen Norg en Peize moeten extra geld krijgen als dat nodig is, vindt de gehele raad. Door het initiatief beweegdorpen blijven mensen gezond, zowel geestelijk als lichamelijk. Jong en oud blijven bewegen. De motie om voor Beweegdorp Norg in ieder geval 7.500 euro extra vrij te maken, is raadsbreed aangenomen.

Volgens Jos Darwinkel van Gemeentebelangen is dit een bedrag dat Norg komend jaar nodig heeft om projecten van de grond te krijgen. Of Beweegdorp Peize ook extra geld nodig heeft, is Darwinkel niet helemaal duidelijk. Maar hij is van mening dat als daar ook extra geld nodig is, er gekeken moet worden of dit mogelijk is.

De Beweegdorpen krijgen gezamenlijk al 40.000 euro, maar er is extra geld nodig om de activiteiten op een goede manier te kunnen blijven uitvoeren.

Kleurrijke bermen

Daarnaast moet de biodiversiteit in de gemeente verbeteren. In 2021 moet hiervoor 25.000 euro worden vrijgemaakt. De bermen buiten de dorpen in bijvoorbeeld plantsoenen en bij akkerranden moeten daarom worden ingezaaid met bloemen en worden voorzien van insectenschuilplaatsen. Vanaf 2022 moet er jaarlijks 5.000 euro beschikbaar zijn voor het verbeteren van de biodiversiteit. De meerderheid van de gemeenteraad ging hiermee akkoord, behalve de VVD en Gemeentebelangen. Hoewel Gemeentebelangen het een sympathiek idee vindt, zijn ze het niet eens met het financiële plaatje.

Gaten vullen

Er moet dus meer geld beschikbaar komen voor bovenstaande initiatieven, maar tegelijkertijd staat Noordenveld - net als vele andere gemeenten - voor een moeilijke financiële opgave. Er moet geld bij komen om gaten in de begroting te vullen. Het college verhoogt daarom de onroerendezaakbelasting met 7,5 procent.

Op die manier hoopt het de voorzieningen in de gemeente op peil te houden. Noodzakelijk, zo begrijpt bijna iedereen in de raad wel. Toch geeft de raad het college een opdracht mee: doe er alles aan om de woonlasten na 2021 niet verder te verhogen dan de gebruikelijke jaarlijkse verhoging.