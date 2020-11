Vernielen van ruit levert Valthermonder werkstraf op

Voor het ingooien van een woningruit in Valthermond is een 21-jarige man uit die plaats door de rechter veroordeeld tot twintig uur werkstraf. De officier van justitie had ook een boete van driehonderd euro geëist, maar volgens de rechter moet de Valthermonder de straf juist door de werkstraf voelen.

De rechter vindt bewezen dat de man een ruit van een woning aan de Veenmoslaan ingooide met een grindtegel. Dat gebeurde in de nacht van 10 februari vorig jaar. De bewoners schrokken wakker van glasgerinkel en zagen in hun tuin een grindtegel liggen waarmee was gegooid.

De tegel kwam uit de tuin van een dorpsgenoot, bij wie de Valthermonder eerder die avond op visite was geweest. Die dorpsgenoot had de 21-jarige horen zeggen dat hij van plan was de ruit in te gooien. Dit, omdat de Valthermonder eerder onenigheid had gehad met de eigenaar van de woning.

Slepen met fietsenrek beschadigt politieauto

Aanvankelijk werd de man ook verdacht van het slepen met een metalen fietsenrek van Baptistengemeente Valthermond. Het rek was in de laatste week van februari vorig jaar uit baldadigheid de straat op gesleept en lag daardoor midden op de weg aan het Zuiderdiep in Valthermond. Surveillerende agenten konden het fietsenrek niet meer ontwijken in het donker, waardoor hun politieauto beschadigd raakte.

"Heb ik niet gedaan" , stelde de Valthermonder. Maar de rechter geloofde hem maar mondjesmaat. "Er zijn bij het fietsenrek ook andere mensen gezien. Er ontbreekt bewijs dat u het was, daarom spreek ik u vrij van vernieling, al is uw rol zeer dubieus in dit verhaal", zei de rechter. Hij sommeerde de Valthermonder de werkstraf voor het vernielen van de ruit uit te voeren. "Anders moet u tien dagen cel in."

Schadeclaims

De politie claimde ruim 1500 euro voor de beschadigde auto. Maar nu de man van het slepen met het fietsenrek is vrijgesproken, hoeft hij dat bedrag niet te betalen. De eigenaren van de woning waarvan de ruit was ingegooid, wilden tweeduizend euro smartengeld, vanwege de schrik. Maar hun claim was volgens de rechter niet goed onderbouwd. Ook dat bedrag hoeft de man niet te betalen.

De man is vaker met justitie in aanraking geweest, maar heeft het roer op een positieve manier omgegooid. Sinds kort heeft hij een baan. Mede daarom wilde de rechter de man niet te zwaar straffen.