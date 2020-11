Wanneer ga je 'op de rekken'?

Deze vraag werd ingestuurd naar Zoek het uit! door Mathee Valeton uit Emmen.

Wie alles weet van de Drentse taal is Renate Snoeijing, van het Huus van de Taol: "Rek betiekent in het Drents ok grote ofstand. En dat is waj doet aj op de rekken gaot, dan nim ie hiel rap ofstand." Oftewel, je kiest het hazenpad.

Herkomst

Maar waar komen die 'rekken' dan vandaan? "In het Zweeds kent ze het warkwoord raka, rennen. En aj wat wieder terug gaot in de geschiedenis dan koj in het Old-Hoogduuts ok het woord reichjan tegen. Wat zoveul betiekent as zich voortbewegen in de ruimte. Van dit woord weew dat het verwant is met woorden as rekken, reiken, rijk, rak."

"Het Old-Hoogduuts is ien van de veurlopers van het Nedersaksisch, waar ok het Drents bij heurt", legt Snoeijink uit. En dat betekent dat de uitdrukking 'op de rekken gaon' oud is, heel oud. Het Oudhoogduits is namelijk een taal die van ongeveer de 6e eeuw tot 1050 gesproken werd.

