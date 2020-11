Geen extra tbs'ers naar Zuidlaren

Het voormalig Dennenoordterrein oftewel Lentisterrein in Zuidlaren (Rechten: RTV Drenthe)

Er komen niet nog meer uitbehandelde tbs'ers naar Zuidlaren. Het plan voor veertig extra woonplekken voor forensische patiënten op het Lentisterrein is van de baan. "Dat heeft niet alleen met de onvrede in het dorp te maken, maar dat heeft natuurlijk wel meegespeeld."

Dat zegt Harry Beintema, directeur behandelzaken van Forint, dat onder ggz-instelling Lentis valt. Het gebouw is niet geschikt voor veertig extra patiënten, en het is ook te duur om ze in Zuidlaren onder te brengen.

Tussenvoorziening

In januari werd bekend dat uitbehandelde tbs'ers naar Zuidlaren zouden komen. In eerste instantie zouden er negen in het Witte Huis op het Lentisterrein gaan wonen.

Later zouden er mogelijk nog veertig patiënten bij komen, maar dat wilden veel inwoners van Zuidlaren niet. Zij maakten zich zorgen over hun veiligheid.

De eerste negen uitbehandelde tbs'ers trokken in mei in het Witte Huis. Ze zouden daar tijdelijk blijven, voordat ze naar een vorm van beschermd wonen gaan. De tijd in het Witte Huis moet de overstap van een tbs-kliniek naar beschermd wonen makkelijker maken.

Burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo zei vanaf het begin dat hij absoluut geen groot tbs-centrum op het Lentisterrein wil. Hij vindt dat zijn gemeente ook met die negen uitbehandelde tbs'ers al genoeg doet.

Geen plannen voor extra woonvormen

Toch blijven er ook op lange termijn forensische patiënten, ggz-patiënten en verzorgingspatiënten op het Lentisterrein wonen, zegt directeur Beintema.

"Daarvoor is het terrein veel te waardevol. Ook maatschappelijk. Voor de korte termijn hebben we geen plannen om allerlei woonvormen te beginnen. Maar dat de patiënten in Nederland uiteindelijk ergens heen moeten, dat probleem hebben we nog steeds."

