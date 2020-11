Werkplaats Jans Haveman uit Tynaarlo te bewonderen in boek

"Ik heb zelf een kleine werkplaats. Op een gegeven moment kreeg ik een folder van een gereedschapsfabrikant met een klein fotootje van een werkplaats. Ik kon echt de hele tijd naar die foto kijken", vertelt Kalkhoven over zijn werkplaatsbewondering.

Op zoek naar werkplaatsen

"Ik dacht: als ik dat leuk vind, dan vinden een heleboel technische mannen dat vast ook leuk", gaat de fotograaf verder. Tel daarbij op dat foto's van werkplaatsen niet bepaald alledaags zijn en een fotografieproject was geboren. Kalkhoven ging op zoek naar dertig werkplaatsen in heel Nederland om ze vast te leggen voor een boek.

"Maar het moest natuurlijk wel gemêleerd zijn", reageert Kalkhoven op de vraag of niet alle werkplaatsen op elkaar lijken. "Zo staat er iemand in die hout bewerkt, iemand die met ijzer bezig is en ik wilde ook graag iemand hebben die oude vrachtwagens restaureert." De man die alles weet van vrachtwagens restaureren is Jans Haveman uit Tynaarlo. Toen Kalkhoven over Haveman hoorde, zocht hij meteen contact.

Jans Haveman sleutelt dagelijks in zijn werkplaats:

"Ik was eerst wel een beetje afwachtend. Zo van, wat moet zo'n fotograaf hier nou weer?", vertelt Haveman lachend. "Maar Otto is hier uiteindelijk een hele middag geweest en heeft mooie foto's gemaakt. Daarna ben ik nog gebeld door Anja Lodder, zij schreef een verhaal bij de foto's."

Ford

Haveman sleutelt sinds 2009 aan een oude Ford. Toen hij de oldtimer eindelijk op Marktplaats vond en aanschafte, kwam een droom uit. "De auto komt oorspronkelijk uit 1946. Mijn vader reed daar direct na de oorlog in. Maar in 1957 kwam hij achter het huis te staan, toen de provinciale kentekens niet langer meer mochten", vertelt Haveman.

Als kind vond hij het prachtig om in de oude Ford van zijn vader te spelen, dus wist hij zeker: ooit moet ik ook zo'n auto hebben. "Toen we jaren geleden in Amerika waren, stond daar ineens één. Maar die kon ik niet meenemen in de koffer natuurlijk. Via Marktplaats vond ik een andere Ford, echt een bouwpakket, álles was kapot. Maar uiteindelijk hebben we 'm toch opgehaald en dit is het resultaat."

Fotograaf Otto Kalkhoven wilde Jans Haveman graag in zijn boek hebben:

Haveman kan urenlang vertellen over de Ford die jaren bij hem in de familie is geweest. Hij is dan ook trots dat zowel de werkplaats als de auto in het boek terecht is gekomen. En ook Kalkhoven is blij met Haveman: "Jans bleek ook nog eens een mooie kop te hebben voor de foto, dus ik vond het echt een leuke reportage."

Stoer

Volgens Kalkhoven was de zoektocht naar dertig mannen en hun werkplaats best nog een uitdaging. Hij noemt het eindresultaat 'stoer en mannelijk'. In het boek zijn echter geen vrouwen met een werkplaats te bewonderen, zegt Kalkhoven lachend. "Ik wilde echt een mannenboek maken. Natuurlijk zijn vrouwen ook stoer, dus wie weet wordt mijn volgende project een boek over vrouwen en hun werkplaats."