Spier krijgt geluidsscherm van 750.000 euro

Het nieuwe scherm krijgt het ontwerp van een zogenaamde green wall, waarop aan beide kanten groene planting is aangebracht. Dat ontwerp was een nadrukkelijke wens vanuit Dorpsbelangen Spier, die de afgelopen maanden nauw betrokken was bij het maken van de plannen.

Wethouderswissel

"We zijn blij dat de gesprekken met de gemeente nu wel goed lopen", vertelt Jan van der Heide van Dorpsbelangen. Het dorp is al een lange tijd in gesprek met de gemeente, maar die gesprekken liepen vaak stroef. Vanaf het moment dat het oude scherm in december 2018 instortte, hamerde het dorp op een oplossing. Die kwam er niet en dat wekte wrevel. Na de wethouderswissel, waarbij oud-wethouder Anique Snijders plaatsmaakte voor Jan Schipper, kwam er schot in de zaak.

"We zijn opgelucht dat er nu een concreet voorstel ligt", vertelt Van der Heide. "Als het allemaal meezit hopen we dat voor de zomervakantie volgend jaar het nieuwe scherm klaar is."

Reservepot

Toch is het een fors bedrag dat het college voor het scherm uittrekt, namelijk ruim een miljoen euro. "Het scherm zelf kost 750.000 euro", legt wethouder Schipper uit. "Maar de rest van het bedrag hebben we nodig voor de afbetaling van het oude scherm."

Dat geld komt uit de reservepot, maar de gemeente hoopt dat in de toekomst te compenseren met een schadevergoeding. Die wordt verhaald op de aannemer van het ingestorte scherm. Al wil Schipper daar nog niet al teveel over uitweiden. "We zijn met die aannemer in gesprek en hebben daar goede hoop op", besluit hij.