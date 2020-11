Onderwijs in coronatijd, zo gaat het op school in Assen

Ze erkent dat het erg ingewikkeld is, het inrichten van onderwijs gedurende een coronacrisis. "We zijn een beetje in een negatieve spiraal terechtgekomen. Het is tijd om daar uit te stappen. We doen ons best met z'n allen. Online les volgen werkt inmiddels prima. Achterstanden worden er niet door opgelopen."

Sociaal afgestompt

"Natuurlijk is er een hoop plezier van de leerlingen afgepakt", gaat ze verder, "Leerlingen zijn eenzamer in deze tijd, maar dat kun je ook aanpakken door online elkaar bij de les te betrekken. Kinderen die in quarantaine zitten omdat ze in contact zijn geweest met iemand die corona heeft, kunnen nu gewoon met de les meekijken en meedoen waar het kan."

Daarmee voorkomt de school volgens De Jong dat leerlingen sociaal afgestompt raken. "Zo kunnen leerlingen zelfs tijdens de gymles naar elkaar zwaaien."

Scholen zouden qua samenwerking nog wel een slag kunnen slaan. Zo vinden ze volgens De Jong allemaal op hun eigen manier het wiel uit: "Onnodig. Ik denk dat besturen van verschillende scholengemeenschappen met elkaar om tafel moeten gaan. Ze kunnen en moeten van elkaar leren."

De leerlingen van CS Vincent van Gogh dragen op school een mondkapje (Rechten: CS Vincent van Gogh / Christel de Jong)

Het doel van het publiceren van de video is om mensen die niets met het onderwijs te maken hebben eens te laten zien hoe het werkt. "Iedereen probeert zijn beste beentje voor te zetten. Het is goed om dat op deze manier in beeld te brengen. Ouders van leerlingen reageren ook positief."

Zij kunnen hun kroost met een gerust hart thuis onderwijs laten volgen, is de mening van De Jong: "Met dit filmpje laten we dat zien."

Tot slot geeft ze aan dat het niet alleen voordelen biedt wat betreft corona: "Ook leerlingen die om andere redenen niet fysiek aanwezig kunnen zijn bij de lessen krijgen veel meer mee van school dan voor de uitbraak van het coronavirus."

Bekijk hier het filmpje van CS Vincent van Gogh:

Onderwijs in coronatijd op CS Vincent van Gogh in Assen

