Werkstraffen voor geldezels en witwassen oplichtingsgeld

Een 20-jarige man uit Nieuw-Buinen is voor het witwassen van geld dat afkomstig is van oplichting veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur. Het geld werd gestort op bankrekeningen van twee mannen van 20 en 26 jaar uit Emmen. Die kregen hiervoor werkstraffen tot zestig uur opgelegd, waarvan de helft voorwaardelijk.

De mannen werden vorig jaar in juli opgepakt. Zij speelden een kleinere rol in een Marktplaatsoplichtingszaak. De Emmenaren fungeerden als geldezels. Tegen betaling leenden zij hun bankpas met pincode aan de man uit Nieuw-Buinen. Hij had bij zijn aanhouding de pas van de 20-jarige Emmenaar op zak.

Vriendendienst

De internetoplichters stortten het geld van de slachtoffers op de bankrekeningen van de Emmenaren. Die twee waren zich van geen kwaad bewust. Het was een vriendendienst, zeiden ze tegen de rechter. Die ging niet in hun verhaal mee. De man uit Nieuw-Buinen ontkende eveneens. Hij had het bankpasje toevallig op zak om sigaretten te kopen. Hij zou het geld later terugbetalen. Ook dit geloofde de rechter niet.

Het verhaal van de Nieuw-Buiner stond haaks op de verhalen van de Emmenaren. Bovendien zaten in het dossier gesprekken die via sociale media waren gevoerd over hoe geldezels een bankrekening konden openen. Door zijn rol als intermediair was de rol van de Nieuw-Buiner iets groter. Bovendien is hij in het verleden al eens voor witwassen bestraft.