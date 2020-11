Aantal nieuwe besmettingen stabiel: 78 positieve testen in Drenthe

De afgelopen dag zijn in Drenthe 78 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Ook zijn drie ziekenhuisopnames gemeld in de provincie.

Dat blijkt uit de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De mensen die opgenomen zijn in het ziekenhuis komen uit de gemeenten Emmen, Meppel en Tynaarlo. Er zijn geen nieuwe doden in Drenthe gemeld.

Meeste positieve tests in Emmen

De meeste nieuwe besmettingen zijn vastgesteld in de gemeente Emmen (15), gevolgd door Hoogeveen (13) en Meppel (12). In de gemeente Noordenveld is in de afgelopen 24 uur geen nieuwe positieve test gemeld.

Ziekenhuisbedden in het Noorden

Het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN) meldt dat er steeds minder klinische verpleegbedden voor coronapatiënten bezet zijn in het Noorden. Daarentegen blijft er vraag naar ic-bedden. Het AZNN verwacht dat de vraag naar ic-bedden komende week gelijk blijft. Er is voldoende capaciteit. In het Noorden worden ook nog steeds patiënten uit andere regio's opgevangen.

Reguliere zorg

Doordat er in het Noorden steeds minder klinische verpleegbedden bezet zijn, kan er volgens het AZNN 'voorzichtig nagedacht worden' over het uitbreiden van de reguliere zorg. Die niet-spoedeisende zorg was (deels) stopgezet vanwege de coronacrisis. In de noordelijke ziekenhuizen blijft het echter mogelijk om zorg die binnen zes weken noodzakelijk is te ontvangen.

Aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 11-11-20)

Gemeenten Besmettingen Ziekenhuisopnames Doden Aa en Hunze 246 (+3) 1 1 Assen 811 (+9) 16 4 Borger-Odoorn 329 (+2) 8 8 Coevorden 334 (+1) 20 4 Emmen 1.810 (+15) 53 (+1) 25 Hoogeveen 770 (+13) 32 15 Meppel 379 (+12) 12 (+1) 5 Midden-Drenthe 397 (+10) 6 0 Noordenveld 266 7 14 Tynaarlo 346 (+2) 12 (+1) 5 Westerveld 162 (+4) 9 5 De Wolden 321 (+7) 16 6 Woonplaats onbekend 10 0 0

Landelijk

Landelijk nam het aantal coronabesmettingen het laatste etmaal weer toe: tussen woensdagochtend en donderdagochtend kwamen er 5.658 bij. Dat is hoger dan woensdag, toen het RIVM 5.418 gevallen meldde. Op dinsdag meldde het instituut 4.682 positieve tests.

Het aantal sterfgevallen steeg landelijk met 89. De dag ervoor waren dat er 76.