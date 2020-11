Forint-directeur blikt terug op een half jaar tbs'ers in Zuidlaren: 'Zo'n grote onrust overrompelde ons'

Op die vragen krijgen bezorgde inwoners antwoord tijdens een reeks informatiebijeenkomsten. Inmiddels wonen de uitbehandelde tbs'ers een half jaar in een beschermde vorm op het terrein. Is de rust wedergekeerd?

De negen forensische patiënten die in mei verhuisden naar het Witte Huis op het Lentisterrein, zitten er nog steeds. De patiënten komen van de Van Mesdag-kliniek in Groningen en stromen van daaruit door naar vormen van beschermd wonen, zoals die in Zuidlaren. Van de onrust begin dit jaar is nu nog weinig te merken.

Een klankbordgroep van inwoners heeft contact met Lentis. De bedoeling is om het gesprek met de ggz-instelling aan te gaan. Als inwoners vragen hebben kunnen ze die hier stellen. Gevoelens van onveiligheid kunnen worden geuit.

Naarmate de negen forensische patiënten langer op het terrein wonen, blijkt dat veel gesprekken toch gaan over situaties op het hele Lentisterrein, waar ook andere vormen van zorg worden gegeven. "De problemen die er in de klankbordgroep worden besproken gaan bijna nooit over de patiënten die in het Witte Huis zitten", legt Harry Beintema, directeur behandelzaken van Forint, dat onder ggz-instelling Lentis valt, uit. "Het gaat over van alles en nog wat, maar niet over ons."

'Wil je dit?'

Terug naar januari 2020. Forint wil een tussenvoorziening voor uitbehandelde tbs'ers op het Lentisterrein opstarten. Negen uitbehandelde tbs'ers verhuizen naar een Beschermd Wonen-voorziening in het Witte Huis. Deze patiënten hebben hun straf uitgezeten en mogen de kliniek verlaten. Helemaal de vrije wereld in mogen ze nog niet. Binnen deze voorziening wordt er op toegezien dat de patiënten goed omgaan met hun vrijheden. Een onderzoek naar de plaatsing van nog eens veertig patiënten op het terrein loopt op dat moment nog.

Eind 2019, begin 2020 hoorde burgemeester Marcel Thijsen dat Lentis negen uitbehandelde tbs'ers in Zuidlaren wil plaatsen. "Dan schieten er verschillende dingen door je hoofd. Wil je dit? Kun je dit tegenhouden? Kan Zuidlaren dit dragen?", blikt Thijsen terug. "In die tijd was de communicatie met Lentis net op gang gekomen. Ik stelde het bijzonder op prijs dat ze open waren en de gemeente erbij betrokken. Want door het bestemmingsplan had dat niet gehoeven. Die negen uitbehandelde tbs'ers konden geplaatst worden. Maar je maakt je zorgen. En wat betreft die veertig; ik heb al heel snel gezegd dat we geen forensisch instituut willen."

'Onverantwoord en ongewenst'

Met een online petitie hopen inwoners van Zuidlaren de komst van een woonlocatie voor forensisch psychiatrische patiënten tegen te gaan. Bewoners maken zich zorgen en zijn bang dat er zedendelinquenten in het dorp komen wonen.

"Ik voel mijzelf niet veilig en vrees voor de veiligheid van mijn kind", zegt een ondertekenaar van de petitie. Een ander vindt het "absoluut onverantwoord en zeer onwenselijk om zedendelinquenten naast sportvelden, scholen en BSO's onder te brengen." In totaal wordt de petitie zo'n 2.200 keer getekend.

Drie of vier weken lang waren er geruchten en het duurde lang voordat er gecommuniceerd werd, vertelt Thijsen. "Iedereen hield z'n kaken op elkaar. Dat ik die stilte tijdens een raadsvergadering heb doorbroken, dat zegt wel wat. Dat was lastig omdat het over de bedrijfsvoering van Lentis gaat. Daar moet je je als burgemeester eigenlijk helemaal niet mee bemoeien. Maar de bezorgdheid werd zo groot dat ik de protocollen heb overtreden en mij er als burgemeester wél mee heb bemoeid."

Een dergelijke mate van onrust hebben we rondom onze initiatieven nooit gehad. Dat overrompelde ons" Harry Beintema - directeur behandelzaken Forint

Forint besluit een informatiebijeenkomst te houden. Al snel blijkt dat één avond niet genoeg is. Vier avonden worden uiteindelijk georganiseerd om de prangende vragen van inwoners te beantwoorden. Per avond komen er zo'n tweehonderd bewoners op af.

Net als de burgemeester, een manager van Forint, een manager van Lentis en Harry Beintema de directeur behandelzaken van Forint. "Het was een emotioneel spannende tijd", blikt Beintema terug. "We hadden verwacht dat mensen hierover wat informatie zouden willen en er wat van zouden vinden. Maar een dergelijke mate van onrust hebben we rondom onze initiatieven nog nooit gehad. Dat overrompelde ons."

Een klankbordgroep wordt opgericht en ook komt er een meldpunt voor overlast. "Er zijn tot nu toe geen meldingen gedaan over de uitbehandelde tbs'ers", vertelt de burgemeester. "Wel komen er meldingen binnen van overlast." Dat beaamt Beintema. "Die meldingen hadden te maken met andere veiligheidsproblemen op het terrein. Het gedrag van andere patiënten op het terrein, dan wel coronagerelateerde gevoelens van onveiligheid. Dat patiënten zich vooral in de eerste golf niet goed hielden aan de maatregelen." Er wordt geluisterd.

Problemen bij het Witte Huis zijn er dus tot nu toe niet gemeld. De patiënten die daar zitten gedragen zich goed. "Het is mooi om te zien dat de verandering van omgeving van deze patiënten nieuwe mogelijkheden aanboort", vertelt Beintema. "Met het niveau dat zij binnen de tbs-kliniek haalden, wisten we dat ze daar terecht konden. Je ziet dat de verandering van de omgeving en de vergroting van de mogelijkheden ook iets doet met de mensen zelf. Dat ze ook beter functioneren. Misschien beter dan dat we hadden gehoopt."

Forint geeft presentatie over wat te verwachten van de tbs'ers in Zuidlaren (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Gebrek aan tussenvoorzieningen

Het is nog steeds zo dat er te weinig bedden zijn voor tbs'ers. "De instroom van tbs'ers is onveranderd hoog", vertelt Beintema. "Ik heb eerder het idee dat het nog populairder wordt bij rechtbanken, dan dat het minder populair wordt. De uitstroom is onverminderd moeizaam. Vooral die laatste fases waar wij ook mee bezig zijn, die tussenvoorziening voordat je echt vrij de samenleving ingaat, daar is een groot gebrek aan. En eigenlijk hebben alle instellingen grote moeite om ze te realiseren."

Maar inmiddels heeft Zuidlaren zijn portie wel gehad, meent de burgemeester. Al snapt hij dat de druk op justitie hoog is en dat er in Nederland meer plekken nodig zijn. Vanaf het begin houdt de burgemeester voet bij stuk: Zuidlaren moet niet veranderen in een groot forensisch centrum. Er moet volgens hem dus geen uitbreiding van forensische patiënten komen.

Geen extra tbs'ers naar Dennenoord

Inmiddels is het onderzoek naar een woonvorm voor veertig extra forensische patiënten op Dennenoord afgerond. Die extra plekken komen er niet, aldus Forint-directeur Beintema. De onvrede in het dorp, de ruimte in het gebouw en het financiële plaatje spelen hierin een rol.

Toch moeten de patiënten ergens heen. Dat wordt decentraal geregeld, maar of dat nou de juiste oplossing is, vraagt Beintema zich af. "Door de landelijke overheid moet er denk ik meer regie komen, omdat er ook tussen de burgemeesters een gevoel van eerlijkheid moet zijn", legt Beintema uit. "Jij hebt bijvoorbeeld al twee asielzoekerscentra, ik heb verslavingszorg en jij hebt weer iets anders. Daar moet je een soort van evenwicht in creëren. Maar wat hier in Zuidaren voor ons duidelijk werd is dat wij wel kunnen vinden dat we ons deel van de taak moeten vertalen naar de regio, maar dat wil nog niet zeggen dat de regio daar in mee is. Wij voelen het als onze maatschappelijke taak dat die tbs-gestelden straks ergens heen moeten, maar dat kunnen wij echt niet zelfstandig organiseren."

Mensen die onzeker waren, zijn opgekomen voor hun eigen buurt" Marcel Thijsen - burgemeester

Toekomst

Hoe de toekomst van het Lentisterrein er wel uit komt te zien, dat is nog even de vraag. Daarover wordt nog gesproken. Beintema: "Ik denk wel dat er voor op de lange termijn forensisch patiënten, ggz-patiënten en verplegings- en verzorgingspatiënten op het terrein in Zuidlaren blijven wonen. Daarvoor is het terrein veel te waardevol. Ook maatschappelijk. Voor de korte termijn hebben we geen plannen om allerlei woonvormen te beginnen. Maar dat de patiënten in Nederland uiteindelijk ergens heen moeten, dat probleem hebben we nog steeds."

Met de kennis van nu, had Forint meer contact met de inwoners en de gemeente gelegd. Toch denkt burgemeester Thijsen dat de onrust onder bewoner wel heeft geholpen. "De communicatie met Lentis en de gemeente is op gang gekomen, ook over hoe de toekomst eruit ziet. En er is duidelijkheid gekomen. Heel veel mensen wisten niet wat Lentis deed, maar dat is nu ook naar buiten gekomen. Ik denk dat het veel goeds heeft opgeleverd. De mensen die onzeker waren, zijn opgekomen voor hun eigen buurt."

De klankbordgroep van de inwoners van Zuidlaren wilde niet reageren.

