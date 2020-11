'Natuurfotografie is een manier van leven geworden'

"Ik kom hier erg graag naartoe omdat er van alles en nog wat te vinden is. Het heeft beslotenheid, er komen veel reeën en veel vogels. De wielewaal zit vaak in de buurt en de weidebeekjuffer zit hier in de beek. En je kunt er prachtige abstracte foto's maken, daar houd ik ook erg van", aldus Leeftink.

Manier van leven

"Al meer dan tien jaar fotografeer ik nu", vertelt Leeftink. "Eigenlijk is het een manier van leven geworden. Ik voel zo'n drive, ik kan niet anders meer. Bij veel foto's die ik heb gemaakt, heb ik een verhaal in mijn hoofd. Dat was daar en zo voelde ik me toen."

Bijvoorbeeld toen een goede vriendin van haar overleed. "Tien jaar geleden overleed zij, binnen een half jaar. Ik ben toen veel in het natuurgebied Kampsheide geweest. De foto's die ik daar maakte zijn daar voor altijd mee verbonden." Zo helpt de natuur ook in perioden van rouw. "Om rust te krijgen en verder te komen", aldus de fotograaf.

