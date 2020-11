'Carbidschieten blijft mogelijk' melden ingewijden

Achterin de loods van zijn transportbedrijf in Emmen last hij er in zijn vrije uurtjes lustig op los om het apparaat werkend te krijgen. Reinders is al jaren bezig met zijn carbidhobby en moet er niet aan denken dat hij een periode van Oud en Nieuw moet overslaan met zijn kanonnen. Een verbod ziet hij dan ook niet zitten: "Dat mag niet gebeuren!"

De melkbussen aan zijn knalapparaat hebben overigens nooit als melkbus dienst gedaan: "Ik bouw alles helemaal zelf, de bussen dus ook."

Kabinet

De Veiligheidsregio's en het kabinet overleggen wat er eventueel wel of niet mogelijk is rond de jaarwisseling. "Evenementen zijn verboden en bovendien verschillen lokale regels over carbidschieten, dus als je dit wilt regelen is dat een ingewikkeld proces." Naar verwachting komen er over twee weken nieuwe regels vanuit Den Haag.

'Ingewijden' zeggen tegen de NOS dat vuurwerk verboden blijft, maar dat voor carbidschieten mogelijk een uitzonderingspositie komt. Henk-Jan Reinders kan dus voorlopig verder bouwen.