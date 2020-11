Robin Knegt heeft haar hulphond: 'We zijn al dikke vrienden'

Voor haar aandoening wordt een hulphond niet vergoed. Daarom was er een inzamelingsactie nodig om de benodigde 16.000 euro bij elkaar te krijgen.

"Eindelijk is 'ie er", zegt de 17-jarige Robin. "Het ging sneller dan verwacht". De blonde labrador heet Totte en is van pup af aan helemaal opgeleid tot psychiatrische hulphond. "Hij heeft eerst in een gastgezin gezeten, heeft een basisopvoeding gekregen, toen is hij gekeurd en is er gekeken of het karakter goed is en daarna is hij de training ingegaan."

Dikke vrienden

Robin heeft Totte twee dagen en kan hem nu al niet meer missen. "Hij signaleert stress als het niet goed met me gaat en dat maakt hij dan ook duidelijk. Hij maakt me bijvoorbeeld wakker als ik een nachtmerrie heb. Als het slecht gaat, kan hij ook afleiding geven, dan komt hij met een speeltje naar me toe bijvoorbeeld."

Totte let op Robin en neemt het voortouw als het mis dreigt te gaan. "Hij merkt bijvoorbeeld op wanneer ik in drukte in paniek raak. Dan neemt hij me mee naar de uitgang. Hij let ook de hele tijd op mij en dat doet hij supergoed. Met hem zie ik het leven weer zitten. Ik heb hem nog maar twee dagen, maar we zijn al dikke vrienden."

Online veiling

Totte was niet goedkoop, hij kostte 16.000 euro. "Ik heb hem nog op niet helemaal afbetaald, ik moet nog 1.900 euro overmaken", zegt ze. Haar school Terra MBO Emmen probeert te helpen en houdt daarom op 26 november een online veiling.

