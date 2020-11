Definitief: Avdijaj tekent bij FC Emmen

Dick Lukkien vertelde eerder op de dag al dat het de goede kant op ging en nu is het definitief: FC Emmen heeft zich versterkt met Donis Avdijaj. De aanvaller trainde sinds medio oktober mee bij de eerste selectie en tekent nu een contract in Emmen voor de rest van het seizoen met een optie op volgend seizoen.

De inmiddels 24-jarige Duitse Kosovaar speelde in de jeugd bij VfL Osnabrück en FC Schalke 04. Die laatste club leende hem begin 2015 voor anderhalf seizoen uit aan het Oostenrijkse Sturm Graz.

In 2018 kwam Avdijaj naar Nederland, waar hij sindsdien een bekende naam is. Hij speelde eerst op huurbasis voor Roda JC en maakte in de zomer de overstap naar Willem II. Tijdens zijn periode in Nederland speelde hij in totaal 32 officiële duels, daarin wist hij twaalf keer het net te vinden.

Het afgelopen seizoen speelde hij voor Trabzonspor (Turkije) en Heart of Midlothian (Schotland).

'Donis kan iets extra's brengen'

De kersverse aanwinst van FC Emmen heeft bovendien zes interlands voor Kosovo achter zijn naam staan. Ook speelde hij zeventien jeugdinterlands voor Duitsland. Voorzitter Ronald Lubbers over Avdijaj: "We hadden Donis al enige tijd op proef en we hebben dit als erg positief ervaren. Donis is een speler die iets extra's kan brengen op een positie waar we nu niet veel keuze hebben. We zien hem voornamelijk als linksbuiten, maar hij kan ook op de andere posities voorin uit de voeten. We hopen dat hij opnieuw laat zien wat hij in z'n mars heeft."