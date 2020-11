Aa en Hunze verklaart de oorlog aan jakobskruiskruid

Jakobskruiskruid en andere schadelijke bermplanten moeten volledig het veld ruimen in de gemeente Aa en Hunze. Het college stemde vanavond tijdens de raadsvergadering in met een motie van de VVD daarover.

De gemeente, agrariërs, hobbyboeren en andere inwoners van Aa en Hunze doen volgens de VVD erg hun best om de onwenselijke planten weg te halen van hun eigen terrein. Maar doordat er in bermen van terreinbeheerders als Rijkswaterstaat en de provincie niet zoveel tegen de planten gedaan wordt, kunnen die zich gewoon weer verspreiden door de rest van de gemeente.

Giftig kruid

De planten kunnen schadelijk zijn voor zowel mens als dier en jakobskruiskruid is daarvan het bekendste voorbeeld. De plant is te herkennen aan zijn felgele bloemen die veel bermen in het voorjaar een vrolijk uiterlijk geven. Jakobskruiskruid is alleen erg giftig. Nu zal een mens niet zo snel zijn tanden in de plant zetten, maar koeien, paarden en ander vee kunnen jakobskruiskruid wel binnen krijgen. Dat gebeurt met name als de plant per ongeluk tegelijkertijd is gemaaid met gras dat voor veevoer is bestemd.

Het kruid smaakt erg bitter en normaal gesproken zal een koe het niet willen eten. Maar wanneer jakobskruiskruid wordt vermengd met hooi of wordt ingekuild, verdwijnt die smaak en is er een kans dat dieren het wel opeten. Het kruid is zo giftig dat ze er uiteindelijk aan kunnen sterven.

Praten met beheerders

Wethouder Henk Heijerman (Combinatie Gemeentebelangen) laat weten dat hij van plan is om gesprekken te voeren met Rijkswaterstaat en de provincie Drenthe over de bermen langs de wegen die zij beheren. Rijkswaterstaat beheert de N33 en de provincie beheert de N34 en de overige N-wegen. Ook gaat hij, zoals de VVD voorstelde, praten met terreinbeheerders als Staatsbosbeheer en drinkwaterbedrijf WMD.

Lees ook: