Raad Aa en Hunze stemt na masterclass polderen in met begroting

In de twee voorgaande begrotingsvergaderingen was er nog wel wat vuurwerk. Vooral over meerdere fietspaden in de gemeente werd flink gediscussieerd. Maar ook over de flink stijgende afvalstoffenheffing werd het college aan de tand gevoeld.

'Inwoners scheidden afval niet goed'

De afvalstoffenheffing gaat flink omhoog: huishoudens gaan tussen de 27 en 37 euro meer betalen. Volgens het college komt dat deels doordat er meer afval wordt geproduceerd en doordat de kosten van het verwerken van vuilnis gestegen zijn. Maar het grootste deel van de stijging wordt veroorzaakt doordat inwoners hun PMD-afval niet goed genoeg scheiden. Volgens het college treft de vuilverwerker in de PMD-bakken regelmatig afval aan dat er niet in hoort.

De PvdA vraagt zich af of de gemeente inwoners van Aa en Hunze wel goed genoeg heeft voorgelicht over het correcte gebruik van de PMD-containers en bood wethouder Bas Luinge (VVD) een informatieve containersticker aan. Luinge geeft aan dat het college ook al zo'n sticker geeft en dat die op alle nieuwe containers komt. De PvdA zou graag zien dat ook de oude containers een sticker krijgen. "Zou dat niet iets zijn voor het Werkplein Drentsche Aa als werkverschaffingsproject?", merkt fractievoorzitter Kiena ten Brink op. Zo ver wil wethouder Luinge nog niet gaan. "Eerst moeten we inventariseren wat we doen en of dat genoeg is. Daarna wil ik eventueel wel praten met WPDA", zegt Luinge.

Financiële onzekerheid

Ondanks dat het college een sluitende begroting presenteert, is er nog best veel onzeker. Zo gaat het college er vanuit dat de 1,5 miljoen die nodig is voor het sociaal domein en de jeugdhulp volledig kan worden betaald vanuit de bijdrage van het Rijk. Ook voor de komende jaren zou dat volgens het college lukken. Een concreet plan B is er niet echt. Alle partijen vrezen voor het ontstaan van wachtlijsten en willen dat het college die enkel als allerlaatste optie gebruikt.

Daarnaast heeft het college de nog onbekende kosten die de coronacrisis veroorzaakt niet meegenomen in de begroting. Ook voor die kosten weet het college zeker dat de Rijksoverheid die voor haar rekening zal nemen. Een andere onzekere post is de bijdrage die Aa en Hunze krijgt uit het Gemeentefonds, zeg maar de pot geld van het Rijk waarvan iedere Nederlandse gemeente een deel krijgt. De grote stedelijke gemeenten menen dat er meer geld uit die pot naar hen moet gaan, ten koste van plattelandsgemeenten als Aa en Hunze. Hoeveel geld Aa en Hunze uiteindelijk zal krijgen, hangt af van de keuze van de landelijke politiek.

Fietspadendiscussie

Voor zo'n drie ton wilde het college de Bosweg, langs de N34, en de Nijslootsweg, door de bossen bij het Gasselterveld, verharden. Fractievoorzitter Kiena ten Brink van de Partij van de Arbeid zag en ziet na een rondje fietsen het nut van de fietspaden niet in. Ze verwijt de wethouder dat hij wat betreft de Bosweg volledig in het belang van de ondernemer van een toekomstig vakantiepark handelt. "Het heeft de schijn van een voorkeursbehandeling en we vinden het niet kunnen dat de wethouder die uitspraak deed."

Daarmee doelt Ten Brink op de uitspraak van wethouder Henk Heijerman (Combinatie Gemeentebelangen) dat het fietspad belangrijk is voor het vakantiepark. Heijerman ontkent dat hij enkel het belang van de ondernemer dient en verklaart dat hij het vooral 'voor gasten en bezoekers van de accommodatie' doet. De wethouder bindt uiteindelijk in. De Nijslootsweg blijft zoals hij is en de Bosweg krijgt een gedeeltelijke verharding.

Spijkerboormotie haalt het niet

Ook het door inwoners zo gewenste fietspad tussen Spijkerboor en Eexterveen kwam ter sprake. Schoolkinderen die vanuit Spijkerboor, Nieuw-Annerveen en Oud-Annerveen naar de basisschool in Eexterveen fietsen, moeten nu over een autoweg. Op die weg mogen auto's 60 kilometer per uur rijden en ook kunnen de kinderen er landbouwvoertuigen tegen komen.

Desondanks is het volgens wethouder Heijerman erg lastig om een fietspad aan te leggen, met name doordat grondeigenaren langs de weg hun grond niet willen afstaan. Hij geeft aan druk bezig te zijn om een oplossing te vinden. Die belofte was niet goed genoeg voor de PvdA en Groenlinks, die een motie indienden om de wethouder aan het werk te zetten. "Kom wethouder, zet je beste beentje voor en ga weer in gesprek om te kijken wat er wel mogelijk is", zegt fractievoorzitter Marie-Claire Neesen van GroenLinks. Haar motie haalde het niet. De andere partijen hebben er genoeg vertrouwen in dat Heijerman de zaak serieus oppakt.

Broedende kip

Alle andere moties zijn door de raad en het college vakkundig weggepolderd. Het CDA wilde met een motie bereiken dat de gemeente onderzoek zou doen naar parkeermogelijkheden rondom het Gasselterveld. Bij die zwemplas ontstonden de afgelopen twee zomers veel problemen doordat te veel mensen er met hun auto naar toe wilden. De parkeerplaatsen raakten overvol en toegangswegen werden geblokkeerd door foutparkeerders.

Het CDA wil van wethouder Luinge vóór eind mei een concrete toezegging dat het probleem wordt opgelost. "Hoe lang mag een kip nog broeden voordat er een oplossing is", aldus fractievoorzitter Sonja Hilgenga. Volgens de wethouder is hij al druk bezig met Staatsbosbeheer en de politie om een oplossing voor het probleem te vinden. "Er gaat binnenkort iets gebeuren en dan praten we de raad uiteraard bij. De motie vind ik dus overbodig", zegt Luinge.

Krijgt Gieten een MFA?

Verenigingen uit Gieten trokken dit najaar al eerder aan de bel vanwege het ontbreken van fastsoenlijke ruimte om in samen te kunnen komen. De clubs snappen niet dat veel omliggende dorpen wel een multifunctionele accommodatie (MFA) hebben, maar een groot dorp als Gieten het nog steeds moet doen met kleine zalen in cafés. Na de sluiting van de Bethlehemkerk was er nog minder ruimte over. Die zorgen worden gedeeld door de PvdA, dat samen met het CDA een motie indiende voor onderzoek naar een structurele oplossing voor het huisvestingsprobleem.

Wethouder Heijerman neemt de motie over. Hij onderkent het probleem dat de verenigingen zich hebben en belooft voor hen op de bres te zullen springen. Heijerman: "Ik zeg toe dat we een oplossing gaan zoeken voor de verenigingen in Gieten. Als gemeente nemen we daar het voortouw in, zodat Gieten in de toekomst kan beschikken over een passende accommodatie."

