Gele drones vliegen straks tussen de ziekenhuizen

De afdeling Medical Air Assistance van de ANWB voert de vluchten uit. Op dit moment is de ANWB ook al verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de Lifeliners in Nederland, ook wel bekend als de traumaheli. De testen worden hier uitgevoerd op verzoek van de Isala klinieken.

Nieuwbouw Meppel

Klaas Henk van der Steege van de Isala kliniek in Zwolle: "Het idee is begonnen toen de nieuwbouw in Meppel begon. Toen zaten we te denken hoe we een sneltransport voor bloedmonsters tussen Zwolle en Meppel konden laten komen."

De Isala kliniek ziet in de toekomst een belangrijke rol weggelegd voor de drone. "Voor transport over de weg heb je altijd een chauffeur nodig. De drukte op de wegen neemt toe, dus de kans op files ook. Een dronetransport is ook sneller dan de auto tussen Zwolle en Meppel."

Dunbevolkt gebied

Ook de ANWB is volgens Petra van Saaze van de ANWB Medical Air Assistence blij met de locatie voor de test. Eerder al werd de drone getest op vliegbasis Deelen, bij Arnhem. De nieuwe proef wordt de eerste in de openbare ruimte. "Het is dunbevolkt. En daardoor veilig voor de testen. Nu voor een traject van 15 kilometer en dan kunnen we later door naar een volgend traject in meer bevolkt gebied."

Voor deze test is een speciale ontheffing aangevraagd. De drone wordt namelijk buiten zicht van de piloot gevlogen en dat mag eigenlijk pas vanaf 1 januari. Daarnaast legt de drone niet het hele traject af; in de weilanden boven Zwolle ligt voorlopig het eindstation.

Tests

Zowel de ANWB als de Isala klinieken gaat de komende jaren hun eigen testen uitvoeren. Zo test Isala of de bloedmonsters veilig en betrouwbaar met de drone vervoerd kunnen worden. "We kijken of het transport van invloed is op de kwaliteit van de bloedmonsters. We vergelijken het vervoer per drone met vervoer over de weg."

Ook de ANWB heeft nog wat tests te doen. Zo gaat de drone tijdens de persbijeenkomst niet de lucht in vanwege de dreiging van slecht weer. Dat zou in het uiteindelijke toekomstbeeld niet gebeuren, aldus Van Saaze. "De drone zelf is ook nog in ontwikkeling. Om een betrouwbare service neer te zetten wil je wel 98% van de tijd kunnen vliegen, dus ook daarin zijn ontwikkelingen gaande. Dat we ook met meer wind en gewoon door de regen kunnen vliegen straks."