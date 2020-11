Uur van de waarheid voor Henk Kuipers: moet hij 12 jaar de cel in?

Henk Kuipers in de rechtbank in Groningen (Rechten: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

De rechtbank oordeelt vandaag of de kopstukken van de inmiddels verboden motorclub No Surrender bestraft moeten worden voor het leiden van een criminele organisatie en het plegen van een reeks geweldsfeiten.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eind september tot twaalf jaar cel tegen vier oud-leiders. Een 62-jarige zakenman uit Sneek zou voor zijn betrokkenheid 3,5 jaar de cel in moeten.

De rol van Henk Kuipers (56) was in de ogen van het OM het grootst. Hij hoorde de hoogste straf, twaalf jaar cel, tegen zich eisen. Het meeste geweld kwam van deze Emmenaar, meende de officier van justitie eerder op zitting. Zijn proceshouding bracht daarbij ook weinig goeds, zei de aanklager.

De ex-leider Klaas Otto (52) uit Bergen op Zoom zou als oprichter van de club een gevangenisstraf van drie jaar opgelegd moeten krijgen. Theo ten V. (57) uit Klazienaveen en Rico R. (43) uit Hulst moeten wat betreft het OM respectievelijk een celstraf van zes en vier jaar uitzitten.

Henk Kuipers

De mannen zouden in de periode van 2014 tot 2017 een organisatie hebben geleid die zich bezighield met onder meer internationale drugshandel, mishandelingen en vermogensdelicten. Het OM noemde Kuipers niet bepaald een 'knuffelcrimineel', maar een 'ordinaire crimineel'. Hij zwaaide de scepter over een club waar een cultuur heerste van wetteloosheid, geweld en angst, zei de aanklager.

De vier zouden ook actief hebben meegedaan aan 'bad standings'. Hierbij gaat het om gewelddadigheden tegen clubleden die zich niet aan de regels hielden en oneervol werden ontslagen. Dit gebeurde volgens de officier vooral in het clubhuis in Emmen en werd door afluisterapparatuur opgenomen.

Negatieve beeldvorming

De advocaten wierpen een ander beeld op. Binnen de club draaide het vooral om feesten en clubemblemen. Het OM was volgens de verdedigers met name bezig met een negatieve beeldvorming rond Kuipers en de medeverdachten. "Hierbij werd de media voor het karretje van het OM gespannen", zei Roy van der Wal als advocaat van Kuipers eind september.

De opsporingstechnieken, zoals afgeluisterde gesprekken in het clubhuis, hebben volgens Van der Wal niets opgeleverd. De klappen die het OM op de taps menen te horen, kunnen ook anders worden geïnterpreteerd, zei de verdediger.

'Gevaar voor de samenleving'

Het OM startte in 2014 een onderzoek naar de misstanden binnen de motorclub. In 2017 viel politie het clubgebouw in Emmen binnen. Dat pand werd kort daarna afgebroken. De club vond in Duitsland een nieuw onderkomen. De rechtbank in Assen oordeelde vorig jaar in juni dat No Surrender een gevaar is voor de openbare orde en verbood de club.

Een groot aantal clubleden was structureel betrokken (geweest) bij talrijke ernstige feiten waardoor de club een gevaar werd voor de samenleving, oordeelde de rechter toen. De rechtbanken verboden behalve No Surrender ook andere clubs als de Hells Angels, Bandidos en Satudarah. Onder meer No Surrender ging in hoger beroep tegen dit verbod.

