Aantal otters in Drenthe is verdubbeld

In Drenthe zijn nu op basis van DNA-analyse 52 individuen bekend. Dat waren er vorig jaar 26. In Groningen is het aantal otters van 10 naar 3 gedaald. Dat komt door het natuurgebied de Onlanden, waar de grens tussen Groningen en Drenthe doorheen loopt. Daar zijn toevallig net meer otters aan de Drentse kant geteld dan aan de Groningse kant.

DNA vanuit poep

Het onderzoek naar de otters is landelijk uitgevoerd door Wageningen Environmental Research. Dit onderzoeksinstituut van de universiteit in Wageningen werkte hiervoor samen met Niewold Wildlife Infocentre en de vrijwilligers van de otter- en beverwerkgroep CaLutra. Van oktober 2019 tot en met maart 2020 zijn otterkeutels verzameld. Het waren meer keutels, ook wel spraints genoemd, dan de jaren ervoor. Vonden ze in 2017/2018 nog 1041 spraints, nu waren het er 1220. Van deze spraints, en van dode otters, werd het DNA geanalyseerd.

'Absoluut positief'

Sonja van der Wijk heeft meegewerkt aan de monitoring, ze houdt de otters in en om het Friese Veen via wildcams en via sporenonderzoek in de gaten. "De resultaten zijn absoluut positief. Het gaat best goed met de otters, er is ook veel gedaan om het hier leefbaar voor ze te maken. Het Friese Veen is bijvoorbeeld veel schoner geworden, er is veel vis." Vis is het belangrijkste voedsel van de otter. Ze willen ook wel eens een watervogeltje pakken.

In het Friese Veen volgt ze een ottergezin van een moeder en twee jongen. Zie hieronder beelden van de spelende jongen en de alerte moeder.

Gevaarlijke wegen

Toch zijn er zorgen, met name vanwege het verkeer. Het aantal verkeersslachtoffers onder de otters stijgt. In heel Nederland zijn er dit jaar ruim 100 dode otters gemeld, en het grootste deel ervan is aangereden. In 2021 komt er een faunapassage aan de Meerweg, dat wordt een ecologische verbinding tussen onder meer het Drentsche Aa-gebied en het gebied van het Friese Veen en het Paterswoldsemeer.

Maar Van der Wijk hoopt dat er naast deze grote aanpassing ook kleinere oplossingen mogelijk zijn rondom het Friese Veen. "Aan een andere kant van de Meerweg is een otterwissel, otters steken ook daar de weg over. Het helpt de otters als daar een buis onder een weg door komt."

Om iedereen die over de Meerweg rijdt te waarschuwen voor overstekende otters zijn er deze week borden geplaatst. "Fantastisch, het zijn zulke leuke borden! Ze wijzen er in ieder geval op dat er otters in het gebied leven, veel mensen weten dat nog niet", aldus Van der Wijk.

