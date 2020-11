Slachtoffer dodelijke schietpartij Hoogersmilde kende schutter

De 36-jarige verdachte uit Leiden werd woensdagochtend in Leeuwarden opgepakt. Hij wordt verdacht van moord of doodslag. De man blijft de komende veertien dagen vastzitten, heeft de Rechtbank Noord-Nederland vandaag bepaald. Het politieonderzoek is volgens het OM nog in volle gang.

Het 32-jarige slachtoffer woonde een half jaar op het recreatiepark aan de Jannes Brugginkweg. Hij zat maandagavond in een auto toen hij werd doodgeschoten. Getuigen hebben meerdere schoten gehoord. Wat de aanleiding voor de schietpartij was, is nog niet bekend. Het Openbaar Ministerie wil verder niks kwijt over het misdrijf.

