Zweedse kornoelje is bijvoorbeeld zo'n boreale plan. Het is een algemene plant in Scandinavië, maar zeer zeldzaam bij ons. De bosgeelster, die op de Hondsrug voorkomt, is hier ook zeldzaam.

Edelweiss

"Als gemeente zeggen wij: 'Dat wat edelweiss is voor de Alpenlanden, dat is de bosgeelster voor de gemeente Aa en Hunze'", aldus Koen Rotteveel van de gemeente. "Het is een uniek plantje dat je buiten Aa en Hunze maar weinig tegenkomt."

De bosgeelster hoort bij de leliefamilie. De plant komt voor op vochtige, voedselrijke grond, maar is in ons land zeer zeldzaam. Van maart tot mei bloeit de plant met grote, gele bloemen.

Knollathyrus

Een andere boreale soort is de knollathyrus, een plant uit de vlinderbloemenfamilie. Ook die is zeldzaam en staat op de Rode Lijst met plantensoorten die bedreigd worden. In de buurt van Ees op de Hondsrug komt de plant nog voor.

"Op deze plek liep vroeger een zandweg. Het pad liep door de hei, op een plek waar keileem - wat in Drenthe op heel veel plekken voorkomt - heel hoog aan de oppervlakte zat. Sommige planten voelen zich daar heel goed bij. Een van de planten die is overgebleven door de eeuwen heen is de knollathyrus", aldus plantendeskundige Hans Dekker.

De knollathyrus bloeit van april tot juni met lange, rode bloemen die later blauw verkleuren. In de herfst kan de plant nog eens bloeien. De plant in Ees is geadopteerd door de gemeente Borger-Odoorn, die de berm ecologisch beheert in de hoop de bijzondere plant te behouden.

