Inwoners Annerveenschekanaal bezorgd over verhalen schade nu NAM stopt met gaswinning

"Super, super! Echt heel erg blij mee. En ik denk dat het een ontzettend goed besluit is", zegt inwoner José Prins.

"Blijdschap, blijdschap? Gelukkig houden ze eerder op. Maar wat dan? Hier is al 98 of 99 procent uitgehaald. Dus wat zit er nou nog in dan?", vindt Bert Feiken, secretaris Vereniging Dorpsbelangen Annerveenschekanaal.

"Dat ze gaan stoppen is een goed begin. Ik zeg begin, want het betekent niet dat het probleem van mogelijke aardbevingen is verdwenen", zegt inwoner Andre Hagendijk.

Trillingen blijven

Alledrie hebben ze te maken met schade aan hun huizen. Door de zoutwinning van Nedmag of door de gaswinning van de NAM? Wie zal het zeggen. Als de NAM stopt met de gaswinning, kunnen de bevingen blijven komen, zegt de NAM.

"Dat zie je ook straks bij het Groninger veld. Daar kunnen 40 tot 50 jaar daarna kunnen er nog trillingen plaatsvinden. Die holtes zijn niet opgevuld. Op de een of andere manier gaat het zakken", zegt Feiken.

De champagnekurk blijft voorlopig op de fles, wat hem betreft. "Ik lees nergens dat men bereid is om gedupeerden die rond het Annerveen gasveld wonen een vergoeding te geven. We hebben nog mazzel dat we vallen onder de contouren van het Groninger veld. Anders zouden we totaal geen vergoeding krijgen."

Schade verhalen lastig

De helft van de huizen in Annerveenschekanaal heeft schade. "De Nedmag zetten wij ook onder druk om te stoppen met magnesium-zoutwinning. En op coulante wijze de schade vergoeden. We weten niet wie de veroorzaker is, gas of zout. Maar dat er wat gebeurt is de afgelopen jaren wel duidelijk geworden", verduidelijkt Feiken.

Hagendijk vreest dat het moeilijker wordt om de schade te verhalen naarmate de NAM langer weg is. "Wat gebeurt er als er over 10 jaar iets gebeurt en de NAM is er niet meer? Waar blijft dan de overheid? In principe is het ook een overheidsprobleem. Maar die horen wij helemaal niet in dit verhaal."

Prins is positiever gestemd. "Ik heb er nog wel vertrouwen in dat dit goed gaat komen. Dat een ministerie zich daar verantwoordelijk voor gaat voelen. Daar hoop ik op. Misschien ben ik iets te goedgelovig. Ik kan me voorstellen dat iemand dat op gaat pakken. Dat moet wel", aldus Prins.