Geen vuurwerk dit jaar, maar mogelijk wel carbidschieten in Drenthe

Het verkopen en afsteken van vuurwerk is tijdens de komende jaarwisseling verboden. Met dat algehele vuurwerkverbod wil het kabinet de druk op de ziekenhuizen en hulpverleners verlichten. Wat dit voor het carbidschieten in Drenthe betekent, is nog niet duidelijk. Carbid valt namelijk niet onder het vuurwerkbesluit.

De burgemeesters in Drenthe gaan binnenkort hierover in overleg. Burgemeester Eric van Oosterhout heeft hoop dat in de gemeente Emmen het afschieten van carbid door kan gaan. "Met de kennis van nu hopen we dat dit mogelijk is, maar we zijn daarover nog in gesprek."

De Veiligheidsregio Drenthe wil nog niet vooruitlopen op hoe de traditie er met Oud en Nieuw uitziet. "Er is geen landelijk verbod. Maar in Drenthe is de intentie om één lijn te trekken. De komende weken komt hier meer duidelijkheid over."

Vuurwerkverbod

Over de handhaving van het vuurwerkverbod is Emmer burgemeester Van Oosterhout duidelijk. "Alles handhaven is een enorme klus, maar we zetten de politie en de marechaussee in. Vaststaat is dat het heel anders wordt dit jaar."

Hij hoopt dat het gezond verstand overheerst bij de mensen. "We hebben te maken met een pandemie; de ziekenhuizen hebben het erg druk. Al snap ik dat het voor vuurwerkhandelaren en -liefhebbers het erg vervelend is."

Overtreders van het verbod krijgen een boete van minstens 100 euro. Daarmee wordt de de overtreding ook opgenomen in een strafblad.

Loods al gevuld

Henk Mulder van Vuurwerk Outlet Assen vindt het aanstaande verkoopverbod in ieder geval erg vervelend. "Ik heb de loods al behoorlijk vol liggen, en de vuurwerkfolders zijn ook al gedrukt. Dat ik niet kan gaan verkopen, is voor mij een heel grote klap."

Naar eigen zeggen miste Mulder het overleg tussen het kabinet en de vuurwerkbranche. "Bovendien gaan mensen nu op zoek naar alternatieven voor het afsteken van vuurwerk. En dan blijft het tijdens Oudjaar niet stil. Sommigen leven echt toe naar deze periode."

Tom Spang runt het hele jaar door een fietsenwinkel in Hoogeveen, maar zou in december voor het eerst vuurwerk gaan verkopen. "Ik heb de reclamefolders ook al klaarliggen. Toch heb ik ook wel begrip voor de situatie dit jaar. Ik snap de reden van het vuurwerkverbod."

Tent voor de zaak

Ook Peter Klemkerk van Vox Vuurwerk in Meppel heeft al veel kosten gemaakt. "Ik heb al voor duizenden euro's vuurwerk liggen. Daarnaast moet ik de huur van het pand betalen en draait de webshop al." Hij heeft moeite met de situatie. "Consumentenvuurwerk wordt gewoon getest. In de winkels waar de verkoop van start gaat, kan gewoon anderhalve meter afstand worden gehouden. Verkopers kunnen bijvoorbeeld een tent voor hun zaak plaatsen."

Voor minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is dit jaar één ding zeker: het is volgens hem heel onverstandig om vuurwerk af te steken. "Er is een grote kans dat je gepakt wordt en een hoge boete krijgt." Ook doet hij een beroep op alle Nederlanders met vuurwerkplannen. "Denk even na, doe het niet. We doen het om de zorg te ontlasten."

Compensatie

Sterretjes, knalerwtjes en trektouwtjes worden wel gewoon toegestaan tijdens Oud en Nieuw. Voor de vuurwerkbranche maakt het kabinet voor compensatie 40 miljoen euro vrij.

