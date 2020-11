Oud-toptennisser Tjerk Bogstra moet Max Houkes naar de wereldtop leiden

"Dat is niet spectaculair, maar zeker ook niet langzaam", reageert Bogtstra. "Maar die stappen moet hij wel blijven maken. Dus de komende jaren gaan daar cruciaal in zijn."

Trainingen

Drie dagen per week traint Houkes in het tenniscentrum van Bogtstra in Doorn. De trainer woonde overigens van z'n derde tot z'n achttiende in Zuidlaren. Vandaag heeft Houkes twee keer twee uur tennistraining, gevolgd door nog één uur fysieke training. De andere twee dagen van de week traint Houkes bij de tennisbond in Amstelveen. Om de reistijd te beperken, slaapt de Drent bij vrienden in Lisse en bij collega-tennisser Sidané Pontjodikromo in Leersum.

Dwingender spelen

Toen Houkes zich veertien maanden geleden voor het eerst in Doorn meldde, zag Bogtstra een fysiek sterke jongen binnenkomen. Maar ook een onzekere speler, die nog op zoek was naar zijn eigen kwaliteiten.

"Ik denk dat hij meer gebruik moet maken van z'n linkshandige spel en dat hij dwingender moet gaan spelen. En dat begint bij snel voetenwerk. Max heeft heel veel potentie om goed te bewegen. Hij is heel snel en heeft goede benen. Maar het wordt pas interessant als je die benen ook goed kan gebruiken", analyseert Bogtstra.

(Tekst gaat verder onder de video)

Meer bravoure

Ook mag de linkshandige Drent - wat zijn trainer betreft - met nog wat meer bravoure spelen. Bovendien moet hij wat kritischer zijn op zichzelf. "Het is niet genoeg om het 'een beetje goed te doen', maar hij moet leren om tot in perfectie goed te trainen. Daar mag hij voor zichzelf nog wel wat harder in worden."

Plafond?

Op dit moment staat Houkes 825e op de ATP-lijst. Het goede nieuws is dat Bogtstra nog geen idee heeft waar het plafond van de 20-jarige Drent ligt. "Bij sommige spelers denk ik: 'Als hij bij de beste zeshonderd spelers van de wereld komt, dan zou ik dat wel heel goed vinden'. Maar bij Max heb ik dat niet. Ik denk dat hij meer kan. Maar het moet er wel uit gaan komen", besluit Botgstra.