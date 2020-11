Legt Leefbaar Tynaarlo een bommetje onder eigen coalitie?

Zijn de rapen weer gaar in politiek Tynaarlo? Wel voor Leefbaar Tynaarlo. Want die geeft zijn coalitiepartners CDA en D66 er in zijn laatste nieuwsbrief flink van langs. Ze zouden bij de begrotingsbehandeling deze week last hebben gehad van 'slappe knieën', vindt Leefbaar. CDA-fractievoorzitter Henk Middendorp noemt het 'onacceptabel', en gaat de coalitiegenoot er volgende week op aanspreken.

CDA en D66 kregen deze week steun voor een motie in de begrotingsraad van Tynaarlo, waardoor de onroerendezaakbelasting (ozb) alleen volgend jaar 5 procent extra omhoog gaat en niet in 2022, wat het college wel wilde om financieel wat spek op de botten te krijgen.

"Dat was van CDA en D66 oprecht een domme actie", stelt voorman Jurryt Vellinga van Leefbaar Tynaarlo resoluut, "met mogelijk grote financiële gevolgen. Want zo lopen we inkomsten mis op onze meerjarenbegroting."

'Slecht doordacht en onverstandig'

Maar in de nieuwsbrief over de begrotingsbehandeling, die op de website van de lokale partij is te lezen, gaat Leefbaar Tynaarlo een flinke stap verder in zijn kritiek. Voor de partij waren de rapen gaar, toen de motie op tafel kwam en ook werd aangenomen. "Dit is wat ons betreft slecht doordacht en onverstandig beleid. En het getuigt niet van visie en een vooruitziende blik. Sterker nog, door de motie van het CDA en D66 lopen we het risico als gemeente onder provinciale curatele te komen....Dankuwel CDA, D66, VVD, Gemeentebelangen en PvdA."

Leefbaar Tynaarlo baalt van deze actie, omdat de lokale partij bang is dat uiteindelijk de minima in 2022 voor deze actie moeten bloeden. Er komt zonder die hogere ozb bij de gemeente geen extra geld binnen, terwijl dat wel hard nodig is, vindt de fractie. "Dat betekent dus dat mensen, die al van een minimum moeten rondkomen, straks extra gekort moeten worden op de voorzieningen die er voor hen zijn, omdat huiseigenaren die gemiddelde 11 euro per jaar niet zouden kunnen ophoesten. In wat voor politiek landschap leven wij met elkaar?????"

Je kan hier in Tynaarlo van bijna alles wel een straatgevecht maken, maar wat schiet je ermee op?" Henk Middendorp, fractievoorzitter CDA Tynaarlo

'Mijn broek zakt hiervan af'

Bij CDA-voorman Henk Middendorp zijn de teksten van coalitiegenoot Leefbaar Tynaarlo niet lekker gevallen. "Hier zakt me werkelijk de broek van af", zegt hij. Daarna voegt hij er met een diepe zucht aan toe: "Maar ach, we zijn inmiddels ook wel wat gewend. Want dit is niet voor het eerst. Dan krijgen wij van het CDA ervan langs, dan weer D66, of GroenLinks. Het zit blijkbaar toch bij Leefbaar Tynaarlo in de genen, dat oppositionele gedrag, terwijl ze toch al drie jaar in de coalitie zitten die ze zelf gevormd hebben.

Middendorp zegt dat je bijna van alles in Tynaarlo 'wel een straatgevecht kan maken'. "Maar waarom zou je, je schiet er niks mee op, de gemeente wordt er in elk geval niet beter van."

Erop aanspreken

Toch laat Middendorp het er niet bij zitten. "Ik ga dit zeker komende week aan de orde stellen in het presidium (overleg tussen fractievoorzitters en burgemeester, red.). Ik ga Leefbaar Tynaarlo erop aanspreken. Want wat we in Tynaarlo juist niet willen met elkaar, dat gebeurt nu toch weer: namelijk dat het lijkt alsof het chaos is in politiek-bestuurlijk Tynaarlo. Dat is nergens voor nodig", zegt de CDA-voorman.

Dat Leefbaar Tynaarlo hiermee een bom onder het college heeft gelegd, dat gaat Middendorp te ver. "Dat zou wel heel gek zijn. Dit is het eerste college wat ze zelf hebben gecreeërd. En we moeten nog dik een jaar, de gemeente is niet gebaat bij onrust. Maar misschien kun je concluderen, gewogen en te licht bevonden. Want in staat tot samenwerken, dat zijn ze kennelijk niet."

'Niet warm of koud'

Bij D66 is de reactie van fractievoorzitter Els Kardol heel onderkoeld. "Moet ik hier iets van vinden? Ach, ik word er niet meer warm of koud van. Blijkbaar is de toon van de nieuwsbrieven eentje, die de achterban van Leefbaar Tynaarlo graag wil horen. Met mij maken ze de kachel niet meer aan."

Kardol erkent dat ze in het begin 'best moeite had' met de kritische aanpak door coalitiepartner Leefbaar Tynaarlo. "Maar we zijn het bijna gewoon gaan vinden, dat de partij zich zo gedraagt", zegt de D66-aanvoerder.

'Ruimte voor kritiek'

Jurryt Vellinga van Leefbaar Tynaarlo blijft bij zijn kritiek, en onderschrijft als fractievoorzitter verder ook de pittige teksten op de website van zijn partij. "Maar of dat nou stoken is in de eigen coalitie? Laten we zeggen, er is ruimte voor kritiek in onze coalitie. En ik zeg gewoon zoals het is: ze hadden die motie domweg niet moeten doen."

CDA-voorman Henk Middendorp staat nog steeds vierkant achter het besluit, om de hogere ozb voor 2022 weer te schrappen, ook al was dit tegen de zin van het college. "Voor komend jaar is het nodig, maar voor het jaar erop zagen we die noodzaak niet. Waarom zou je dan de lasten voor de burgers verhogen. Dan maar even 41.000 euro in de min in 2021. Daar vloeit geen bloed uit. Want de jaren erna zitten we in de plus."

Oppositiepartij VVD vindt de hele gang van zaken tussen de kibbelende coalitie zo klaar als een klontje. "Leefbaar Tynaarlo blaast zijn eigen college op, zo zie ik dat. Hoe zij tekeer gaan tegen hun eigen coalitiepartners, dat is niet mis", besluit Gezinus Pieters.

