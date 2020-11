Liefde voor de drafsport overstijgt de grote zorgen

"Gelukkig hebben we nu veel contact met de Franse drafsport en daardoor leeft onze sport toch weer een beetje op", zegt Rosalie Janssen.

Uitwijken naar het buitenland

Samen met haar man Luit de Vries runt ze in Een een trainingsstal voor harddravers. Ze hebben zeventien paarden op stal waarvan ze er vijftien uitbrengen in de sport. De dieren zijn van acht verschillende eigenaren die in deze moeilijke tijden bepalend zijn voor de voortgang van hun bedrijf.

"Nu we niet in Nederland kunnen koersen, moeten we uitwijken naar het buitenland. En die extra kosten zijn voor de eigenaren", verklaart Janssen. "In het begin van de coronatijd was ik bang dat eigenaren zouden zeggen: 'Zet m'n paard maar op rust, of verkoop hem maar'. Dan hadden we niks meer gehad. Maar gelukkig heeft niemand dat gedaan en konden we verder."

'Mooie tak van sport'

Als kleine jongen ging Luit de Vries al met z'n vader mee naar de draverijen in het Stadspark in Groningen en de drafbaan van Hilversum. Het trok hem meteen. "Voor mij was het paarden en voetbal. En toen ik niet meer kon voetballen werd het automatisch draven", zegt De Vries. "Het ras staat mij gewoon heel erg aan", vult Janssen aan. "En verder de snelheid, op een karretje zitten, met de dieren omgaan en ze verzorgen. Er komt veel bij kijken en het is een mooie tak van sport."

Samen hebben Janssen en De Vries een zoontje van negen. Maar als het aan papa ligt, kiest hij een ander vak. "Het is toch fysiek zwaar en je wordt er niet heel erg rijk van. Maar als hij het écht wil, zal ik hem steunen. Maar ik heb liever dat hij wat anders kiest."

'Voor de dood weggehaald'

Maar alle inspanningen niet voor niets. Vorige week vrijdag won Janssen in het Belgische Mons nog een koers met de 5-jarige Franse ruin Falco du Bordage. "Hij is heel erg ziek geweest. We hebben hem echt voor de dood weggehaald. Maar hij is opgeknapt en de eigenaar heeft er heel veel tijd en geld in gestoken. Dat betaalt zich nu uit. Dat is natuurlijk wel een heel mooi verhaal", besluit Janssen.