Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Trek er alleen of met zijn tweeën op uit de natuur in (Rechten: RTV Drenthe/Fred van Os)

Geen grote gezelschappen over de vloer of met meer dan twee mensen op visite. Corona zorgt ervoor dat het weer een weekend thuiszitten wordt. Maar dat kan dit weekend extra gezellig worden.

Nou ja, thuiszitten? Er zijn binnen de coronamaatregelen nog best enkele opties om er op uit te trekken.

Naar de markt

Breng een bezoekje brengen aan de zaterdagmarkt in bijvoorbeeld Emmen, Hoogeveen, Meppel of Assen. Lekker in de openlucht je groente, fruit, brood, kaas en vlees inkopen, dat voelt toch net even iets anders dan een bezoekje aan de supermarkt. Probeer wel genoeg afstand te houden van andere bezoekers.

Wafels voor de Voedselbank

Heb je zin om er even lekker uit te gaan zaterdag? Dan is het dubbel feest in Gasselternijveen. Niet alleen kun je een frisse neus halen tijdens een wandeling naar de plaatselijke dagwinkel, Guus van der Vries staat er ook nog eens heerlijke wafels te bakken. De opbrengst gaat naar de Voedelbank.

Boerenkielenbal online

Hoezo geen feestje in coronatijd? Zaterdagavond kun je in polonaise door je eigen woonkamer tijdens het boerenkielenbal van carnavalsvereniging 't Meul'ndobbegie uit Gasselte. Normaal wordt tijdens dit feest de nieuwe hoogheid van Meul'ndob bekend gemaakt, is er de uitreiking van de Kei en Edikson, houdt de burgemeester een praatje en zijn er sketches van de raad van Elf. Nou is inmiddels al bekend dat Prins Alwin nog een jaar langer prins blijft, maar de rest van het programma gaat gewoon. Coronaproof vanaf 20.30 uur online op het youtubekanaal van het Meul'ndobbegie. Amoi!

Wat kun je nog meer doen binnen de coronaregels?

Trek er dit weekend lekker alleen of met zijn tweeën op uit in de natuur. Profiteer van het mooie weer, vooral zaterdag wordt een mooie dag, en ga wandelen of fietsen. Drenthe puilt uit van de mooie wandel- en fietsroutes.

Thuis uit eten

Een bezoekje aan een restaurant zit er niet in. Maar thuis kun je ook prima uit eten. Ga zelf uitbundig aan de gang in de keuken of steun de horeca door iets te bestellen. Tip: kleed je eettafel leuk aan. Zorg ervoor dat het echt een lekker avondje uit lijkt. Dim het licht een beetje, steek een kaarsje aan op tafel en zet een leuk muziekje op de achtergrond op.

Moet je het eten van de avond ervoor eraf sporten? Sportscholen zijn wél 'gewoon' geopend. En ook een bezoekje aan de sauna is een optie dit weekend.