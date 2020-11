Hovenier kan opgezogen eikenprocessierupsen niet kwijt

"In Nederland zijn maar een aantal afvalverwerkers die dit afval innemen", legt Timmerman uit. "En zij hebben maar een beperkte capaciteit. Daarnaast is het eikenprocessierupsafval misschien nog geen procent van hun hele afvalstroom. Dus een afvalverwerker zit ook niet op dit afval te wachten."

150 ton afval

Timmerman is niet de enige met dit probleem. "In totaal is er dit jaar 150 ton aan eikenprocessierupsafval geruimd. Er is ongeveer 35 ton verbrand en de rest is nog opgeslagen bij de bedrijven."

In Nederland zijn er vier bedrijven die eikenprocessierupsen verwerken. Volgens Timmerman vragen deze bedrijven voor de verwerking veel geld of kan je er maar met kleine hoeveelheden terecht. De afgelopen jaren kon Timmerman zijn afval kwijt bij Attero in Wijster, maar sinds vorig jaar zomer is dit niet meer mogelijk en stapelen de kisten op zijn terrein zich op.

"Misschien hadden ze de juiste vergunningen niet meer", gist Timmerman. "Maar je moet met het afval ook heel zorgvuldig omgaan. Als je de bakken openmaakt komt het personeel in aanraking met de brandharen van de eikenprocessierups en dat wil je niet." Een woordvoerder van Attero kan niet bevestigen dat er in het verleden bakken met eikenprocessierupsen zijn vernietigd, maar geeft aan dat nu in ieder geval niet te doen omdat hun systeem daar niet op is ingericht.

Oplossing

Voor Timmerman is het in ieder geval duidelijk wat er moet gebeuren. "De afvalbranche moet ervoor zorgen dat de verwerkingscapaciteit omhoog gaat tegen een betaalbare prijs. Dat is de oplossing. We gaan er ook vanuit dat het opgelost wordt, maar wanneer precies weten we nog niet."