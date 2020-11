Gek op hunebedden? Join the club!

"We zitten tijdens deze vakantie vlakbij Borger. Daar bezochten we het Hunebedcentrum en het hunebed. En daarna nog eentje. En nog eentje. Zo kregen we ineens het virus te pakken en besloten we alle hunebedden te gaan bezoeken", zegt Roelant Knauff (28).

Club en community

De vrienden hebben in vijf dagen tijd alle 53 openbare hunebedden van Nederland gezien. 52 stuks in Drenthe en eentje net over de grens in Groningen, bij Noordlaren. Het idee voor een club ontstond tegelijk met het plan om alle hunebedden aan te doen.

"Tot onze verbazing konden we online niet veel vinden over mensen die alle hunebedden bezocht hebben. Daarom hebben we besloten een club op te richten met een website en alles erop en eraan. Zodat we samen een community van hunebedliefhebbers kunnen worden", vertelt Erik Kroon (28).

Selfie voor een speldje

Om lid te kunnen worden van de Hunebedclub moet je wel kunnen bewijzen dat je alle openbare hunebedden van Nederland heb bezocht. Dat doe je door een selfie te maken bij het hunnebed en die te uploaden naar de clubsite.

De controlecommissie ziet er op toe dat daadwerkelijk alle hunebedden bezocht zijn. "Als je lid van onze club wordt kan je ook een speldje kopen die je dan trots kan dragen en je komt bij ons in de hall of fame", zegt Erik.

Mooiste hunebed

Het mooiste hunebed staat volgens Roelant in Loon: "D15 is het enige hunebed dat vanuit de trein te zien is. Het staat wat afgelegen en wordt niet zo veel bezocht en wat het extra bijzonder maakt is dat hij de stenenkring eromheen heeft en hij is helemaal compleet, inclusief de ingang. Maar elk hunebed heeft zijn eigen verhaal en is uniek."

"Het zijn er 52 in Drenthe, maar ze zijn toch allemaal verschillend, dat is het mooie", voegt Erik er aan toe.