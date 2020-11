De Wolden moet door met Hoogeveen

Het adviesrapport werd donderdag gepresenteerd aan de gemeenteraad van De Wolden. Het adviesrapport is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. De gemeente De Wolden vroeg zich af of de financiële problemen en de bestuurscrisis van gemeente Hoogeveen invloed hadden op de zorgtaken bij de eigen inwoners. Dat blijkt nauwelijks het geval.

Wel zijn er grote aandachtspunten: de relatie met de gemeente Hoogeveen moet hersteld worden, de kosten moeten beheersbaar worden, het personeel van Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO) moet weer perspectief krijgen en het belang van de Wolden moet weer voorop staan.

Relatie

De relatie met de gemeente Hoogeveen stond de laatste jaren wat onder druk. Wethouder Jan van 't Zand van De Wolden is blij dat het nieuwe college geïnstalleerd is in Hoogeveen. "In Hoogeveen zijn er wel veel ontwikkelingen geweest de laatste jaren", reageert Van 't Zand. "Onze inwoners mogen niet de dupe worden van die problemen. Daar is het nieuwe college in Hoogeveen mee bezig, al gaat het volgens mij niet zonder slag of stoot. Het nieuwe college in Hoogeveen is net geïnstalleerd. We proberen nu samen ook weer een goede basis voor vertrouwen richting de SWO-organisatie te creëren. Dit rapport is wat ons betreft een goede aanzet daar naartoe. Er moet nog een hoop gebeuren, maar beide gemeenten staan er goed in."

Kosten torenhoog

Alle gemeenten in Nederland worstelen met de kosten voor jeugdzorg en Wmo. Daar zijn De Wolden en Hoogeveen geen uitzondering op. De vraag naar zorg is hoog en de landelijke overheid dekt dat niet volledig. "In De Wolden moeten we in maart beslissen hoe we verder willen met het Sociaal Domein", vervolgt Van 't Zand. "Je kunt blijven wijzend naar het Rijk, maar wij kunnen zelf ook beter. We hebben daar ook een eigen verantwoordelijk in. De afgelopen jaren lopen Wmo en jeugdzorg flink uit de pas. Er moeten knopen doorgehakt worden op gebied van ruimhartigheid en effectiviteit."

Een goed voorbeeld daarvan is de huishoudelijke hulp van de gemeente. Het Rijk bepaalt dat er een maximale eigen bijdrage moet zijn. Dat bedrag is veel lager dan de inkomensafhankelijke bijdrage vroeger was. "Vervolgens zien we een enorme toename in de vraag naar huishoudelijke hulp via de gemeente", vertelt Van 't Zand. "Door zulke dingen zo aantrekkelijk te maken creëer je zelf een zorgvraag en worden de financiële zorgen groter. Daarbij staan wij aan de zijlijn. De Rijksoverheid bedenkt het en wij moeten het financieel maar zien te regelen."

Bezuiniging

Gemeente Hoogeveen gaat 1 tot 1,75 miljoen euro bezuinigen op de Samenwerkingsovereenkomst die de gemeenten sinds 2015 samen hebben. Volgens Van 't Zand betekent dat niet dat de kosten voor De Wolden daardoor hoger worden. Wel gaat hij waken voor de kwaliteit van zorg. "Op het moment dat er een greep wordt gedaan in de begroting van de SWO dan moet je wel goed kijken wat het gaat betekenen voor ons. Dat kan onze dienstverlening en daarmee de inwoners raken. Voorlopig gaat het goed en blijven we meerwaarde zien in de samenwerking."

Een alternatief voor de samenwerking heeft De Wolden niet, als Hoogeveen de SWO volledig wil afbreken of als keuzes van Hoogeveen inwoners van De Wolden wel benadelen. "Er zijn wel gemeentes van onze omvang die zelfstandig goed functioneren. Dus het zou zeker kunnen, maar we komen vanuit de situatie zoals hij nu is. De samenwerking is nu vijf jaar onderweg. Om nu nog een eigen organisatie op te richten is heel moeilijk. Dan begin je echt vanaf nul en dat gaat heel veel geld kosten. Los daarvan is het ook lastig om dan de kwaliteit hoog te houden."

Perspectief

Met de installatie van het nieuwe college in Hoogeveen hoopt Van 't Zand dat de rust rondom de SWO gauw terugkeert, ondanks de aanstaande bezuinigingen. "Het personeel leest ook alle vervelende berichtgeving. Als daar rust is, kan het weer gaan over de kwaliteit. Daarom zijn we deze samenwerking ooit begonnen. Het is een robuuste organisatie met veel kennis, kunde en specialismen in huis. Daar zien wij veel efficiëntievoordelen. Dat is samen met Hoogeveen altijd prima gelukt. Het is nu even zwaar weer, daarvoor moet een oplossing gevonden worden. Ik ben ervan overtuigd dat Hoogeveen weer met een perspectief voor de dag komt."

Eigen belang

In de oude situatie had de SWO één directeur die zowel de belangen behartigde van de SWO en beide gemeentes. Hoogeveen wil niet langer dat één persoon drie petten heeft. "Daarom moet De Wolden er nu ook één", vervolgt Van 't Zand. "We hebben overigens wel gezien dat de laatste tijd wel heel veel energie naar Hoogeveen ging omdat daar problemen speelden. We hebben wel eens het gevoel gehad dat we te weinig aandacht kregen van onze directie. Op zich staat we dus niet afwijzend staan tegenover een eigen belangenbehartiger voor De Wolden. Het versterkt onze positie in het geheel."

Jan van 't Zand, wethouder De Wolden (Rechten: Gemeente De Wolden)

