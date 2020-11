Filmlocatie Drenthe: 'Een scene in James Bond zou ultiem zijn'

Een James Bondfilm of een Netflix-serie die (deels) opgenomen wordt in Drenthe. Dat is de ultieme droom van commissioner Richard Broekhuijzen. Hij hoopt samen met de nieuwe organisatie Screen Noord meer filmmakers naar Drenthe te trekken.

"Drenthe heeft zoveel mooie plekken", vindt Broekhuijzen, in het dagelijks leven fotograaf. Hij bezocht tien potentiële filmlocaties in de provincie. "Denk aan het Bargerveen, schitterend. Maar ook een recyclingbedrijf in Assen. Toen ik daar door de werkplaats liep, zag ik de films al bijna voor me die hier geschoten kunnen worden. Echt zo'n werkplaats zoals je verwacht in een film of serie."

Heel bekend is Drenthe niet als filmlocatie. De serie Bartje en de film De Ontdekking van de Hemel zijn waarschijnlijk de bekendste producties. En onlangs nog werd de film Verraderlijke Liefde hier opgenomen. "Met Screen Noord willen we meer filmmakers naar Drenthe trekken. Bij een commissoner kunnen zij vervolgens aankloppen met vragen over locaties en faciliteiten. Wij wijzen hen de weg."

"Wij hebben hier in de provincie prima faciliteiten, maar dat is niet altijd even bekend. Natuurlijk zijn hier tal van hotels en cateringbedrijven. We kunnen ervoor zorgen dat een crew goed te eten en slapen krijgt", zegt Broekhuijzen enthousiast. "Daarnaast zijn er hier best veel aspirant-filmmakers. Elk jaar doen er bijvoorbeeld veel mensen mee aan Kunstbende. Die willen ook graag aan een serie of film meewerken."

Successen in Friesland

In Friesland is commissioner Anton Felipe al twee jaar actief. En daar heeft hij leuke successen geboekt. "Alleen al het afgelopen jaar zijn hier verschillende korte films en tv-series gedraaid. De bekendste is De Slag om de Schelde. De crew heeft hier vijf dagen gedraaid. Ze zochten een onderwaterlocatie. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld geholpen bij een Poolse productie en een Nederlands/Deense thriller."

"Niet alleen kennen wij de locaties, we kunnen producenten ook helpen bij het vinden van crew in het Noorden of specifieke apparatuur. Dat wordt erg gewaardeerd", zegt Felipe. "Bovendien hebben we contacten met bijvoorbeeld gemeentes en locals. Het leuke hier in het Noorden is dat mensen allemaal graag willen helpen. De hele bevolking werkt mee aan films."

Uiteindelijk is een productie die in de regio wordt opgenomen ook goed voor de plaatselijke economie, zijn Broekhuijzen en Felipe eensgezind. "Als een filmcrew met dertig mensen hier tien tot dertig dagen komt filmen, dan zijn er tal van bedrijven die hiervan profiteren."

Kansen voor Drenthe

Filmmaker Reinout Hellenthal uit Assen gebruikt Drenthe vaak als decors voor zijn films. Hij vindt de komst van het filmloket een goede stap. "Screen Noord kan in mijn ogen Drenthe beter op de kaart zetten voor filmmakers. De meeste professionele filmmakers laten het Noorden nu nog vaak links liggen. Als wegwijzer kan deze stichting veel voor filmmakers betekenen."

Als filmlocatie heeft Drenthe in de ogen van Hellenthal in ieder geval vrij veel te bieden. "Waar je ook bent, overal in de provincie kun je een film opnemen. Het landschap en de bossen zijn heel geschikt. Maar ook steden als Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel hebben bijvoorbeeld mooie straten. Denk bijvoorbeeld aan de Hoofdstraat in Hoogeveen. Dat is een prima setting voor een straat die groot aandoet. Of het gebied rond de Hondsrug. Dat is een prima omgeving voor een avonturenfilm."

Toch heeft Drenthe volgens Hellenthal ook een nadeel. "We zijn filmopnames hier eigenlijk niet gewend. Bedrijven zijn er niet in gespecialiseerd", is zijn ervaring. "Elke keer zal je het moeten uitleggen. Daarnaast liggen de figuranten hier ook niet voor het oprapen. Dan moet je toch vaak weer mensen uit het Westen hier naar toe laten komen."

