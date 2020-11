Wethouder Meppel: Ik kreeg een brief met 'Sterf!'

Van der Haar vertelt er laconiek over. Bang is hij niet, maar de wethouder van Sterk Meppel heeft wel aangifte gedaan bij de politie. "Mijn adres is blijkbaar bekend. Of ik daar wakker van lig? Nee, echt niet. Ik vind dat je aangifte moet doen. Ik heb geen idee waarom ik de brief kreeg. Dit soort dingen moeten duidelijk zijn, dit kan niet. Je kan geen politici bedreigen, maar je moet er niet bang van worden. Ik ga er niet voor aan de kant."

Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur

Eerder in de uitzending was Jan ten Kate uit Koekangerveld te gast, die tegenwoordig actief als wethouder in Hardenberg. Hij is betrokken bij het netwerk Weerbaar Bestuur, dat bestuurders die met geweld en intimidatie te maken krijgen ondersteunt en begeleidt. "We zien dat veel bestuurders in hun schulp kruipen en het lastig vinden om zelf bespreekbaar te maken. Daarom willen we laten horen dat we er voor ze zijn."

Volgens Ten Kate zien sommige bestuurders het als zwakte om over dit onderwerp te praten. "Dat is het natuurlijk niet. Als we de democratie goed willen laten functioneren, moet iemand in vrijheid zijn beslissingen kunnen nemen. Daar hoort een goed en soms ook stevig debat bij." Druk van buitenaf hoort daar niet bij, aldus Ten Kate.

Wanneer er iets speelt bij een bestuurder, gaat het netwerk actief aan de slag. Een ondersteuningsteam, waar dertig deskundigen inzitten, wordt bij een situatie gebeld door de betrokken bestuurder of iemand anders die iets heeft gehoord. "Dan bel ik de persoon op, hoe is het met je. Het is niet zo dat we alles op onze schouders nemen. Op het moment dat daar gespecialiseerde hulp nodig is, dan staan die vanuit het netwerk klaar." Soms wordt er ook proactief contact gezocht, bijvoorbeeld als het gaat om dossiers als windmolens en de komst van een azc.

Nazorg

Van der Haar heeft, nadat hij aangifte heeft gedaan, ook direct burgemeester Richard Korteland op de hoogte gebracht. "De politie heeft contact met mij opgenomen, na een maand werd ik gebeld of ik er van was geschrokken. Er werd ook nazorg verleend. Dat is op zich uitstekend geregeld."