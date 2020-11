Nieuw Hondsrugboek daagt je uit om eropuit te trekken

Sonja van der Meer, directeur van Stichting Het Drentse Landschap, heeft de plannen voor het boek al jaren geleden gemaakt.

Waarom moest dit boek er komen?

"Het is vijftig jaar geleden dat er een boek over de Hondsrug is gemaakt. Ondertussen is er ontzettend veel veranderd in het gebied. Daarnaast was er vanuit de bezoekers van het Geopark De Hondsrug heel veel behoefte aan een boek over de geschiedenis van dit gebied."

Wat betekent dit boek voor de cultuur en natuur in Drenthe?

"Het boek brengt de fascinerende geschiedenis van het Hondsruggebied in beeld. Het is een van de oudst bewoonde plekken van Nederland. Er leefden neanderthaler-jagers toen de laatste ijstijd nog moest beginnen. Bijna alle hunebedden vind je in het Hondsruggebied. Behalve een unieke geologie en een lange prehistorie heeft het Hondsruggebied ook een jongere geschiedenis vol verhalen. Die gaan ook over de natuurgebieden die er in liggen. We hopen dat het boek ervoor zorgt dat meer mensen zich bewust worden van hoe uniek dit deel van Drenthe is."

Het boek De Hondsrug - landschap van eeuwen (Rechten: Stichting Het Drentse Landschap)

Zijn er opmerkelijke verschillen met het boek van Gerrit Kuipers van vijftig jaar geleden?

"Ja, er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan en dat heeft tot nieuwe inzichten geleid. Wat interessant is bijvoorbeeld dat Groningen het laatste dorp op de Hondsrug was en mede door deze ligging kon uitgroeien tot de stad zoals het nu is."

Hoogtepunten uit het boek?

"Het boek is niet alleen een boek om te lezen maar daagt je ook uit om eropuit te trekken, om het Hondsruggebied te verkennen. Op de fiets of via een van de vele wandelroutes in het gebied. Zelf vind ik de illustraties van Ulco Glimmerveen echt geweldig mooi. Hij neemt je meer dan 100.000 jaar terug in de tijd toen de Hondsrug er nog maar net was. Bijvoorbeeld naar de buurt van Borger en Buinen waar de Hondsrug over een breedte van enkele kilometers door een vloedgolf van smeltwater doorgebroken was. De natuur was na de poolkoude weer tot leven gekomen. Voor het eerst zwierven hier neanderthalers rond op zoek naar jachtbuit en andere eetbare zaken. Deze reconstructie is een van de drie grote platen die Ulco Glimmerveen speciaal voor het boek maakte."

Als er over vijftig jaar opnieuw een Hondsrugboek uitkomt, wat hoop je er dan in te lezen?

"In ieder geval dat er niet veel veranderd is en dat de prachtige plekken die je nu in het gebied tegenkomt, er nog steeds zijn. En als je echt mag dromen dan hoop je natuurlijk dat de natuur en het landschap zich verder heeft kunnen ontwikkelingen. Dat het er nog mooier is geworden!"

De Hondsrug - Landschap van eeuwen is geschreven door Bertus Boivin, Hans Dekker en Alle Oldenbeuving maakten de meeste foto's en Albert Smit van Ga Creatief Meppel deed de vormgeving. Het is een uitgave van Stichting Het Drentse Landschap, in samenwerking met Hunebedcentrum Borger en De Hondsrug UNESCO Global Geopark. Het is verkrijgbaar via de webwinkel van het Drentse Landschap, bij het Hunebedcentrum en diverse Drentse en Groningse boekhandels.

