Burgemeesters krijgen stapels post voor Sinterklaas

"Zo vieren we op deze bijzondere manier toch maar dat prachtige sinterklaasfeest", zegt burgmeester Eric van Oosterhout van Emmen op een leeg Kerkplein in zijn stad. "Vorig jaar was het hier een groot feest, allemaal kinderen in afwachting van Sinterklaas. Nu zijn er wat mensen aan het winkelen."

'Feest in stand houden'

"Ik vind het heel goed hoe het Sinterklaasjournaal dit, met Sinterklaas en Pieten, heeft georganiseerd", zegt Hiemstra. "Het is een leuke actie. Op deze manier kan er toch nog veel van het feest in stand worden gehouden." De tekeningen kunnen worden bezorgd bij de gemeentehuizen. Per post, maar ook digitaal.

Als kinderen via de site van het journaal een berichtje sturen, krijgen ze een bedankfilmpje te zien van de burgemeester van de gemeente waarin ze wonen. Landelijk waren er enkele burgmeesters die geen boodschap wilden opnemen. waaronder die van Amsterdam. Alle Drentse burgemeesters hebben wel een filmpje afgeleverd. De gemeente Coevorden riep kinderen zelfs met een filmpje op hun post te sturen.

Burgemeester Bert Bouwmeester heeft een boodschap voor de kinderen van Coevorden

Sinterklaas vliegt over in Emmen (Rechten: Persbureau Meter)

Sinterklaas vliegt over

Sinterklaas was vanmiddag toch een beetje aanwezig in Emmen en omgeving. In een vliegtuigje vloog hij over de regio, waarbij kinderen konden zwaaien. En die deden dat maar al te graag.